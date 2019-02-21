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屏東漁船喋血 台籍船員跳海逃生一念間

2019-02-21 17:29中央社 屏東縣21日電

台灣遠洋漁船「穩鵬號」。聯合報系記者潘欣中／翻攝
台灣遠洋漁船「穩鵬號」。聯合報系記者潘欣中／翻攝
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屏東東港籍漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生菲律賓漁工喋血案，船長陳振茂等3名台籍船員跳海逃生獲救，陳振茂弟弟陳世和轉述，陳振茂是在船艙裡發現友船，決定跳海逃生。

「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，一名菲律賓籍漁工持刀砍死另一名菲籍漁工及一名印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內。

今天下午1時許，傳出陳振茂等3名台籍船員及3名外籍漁工跳海逃生，被友船「上豐3號」救起來，陳振茂在獲救40分鐘後打電話給弟弟陳世和報平安。

「獲救40分鐘後，哥哥打電話給我，聲音還在發抖」，從事發到跳海逃生30多小時，陳世和說，陳振茂等3名台籍船員及3名外籍漁工跳海逃生時間約在下午1時，陳振茂跟他說，3名台籍船員與3名外籍漁工在凶案發生後躲在船艙裡，不是被壓制在船艙內。

陳世和轉述整個逃生過程，陳振茂等人在船艙內一直想辦法逃生，陳振茂下午約1時從船艙探頭出來，發現友船「上豐3號」在附近，6人商量後決定跳海逃生，趁菲籍凶嫌不注意時，一起跳海獲救。

由於無法通話太久，陳振茂只簡單的跟陳世和說，昨天凌晨起鉤時，2名菲籍漁工發生口角，才發生這起不幸事件。

陳世和說，事發後，他向村長、代表、議員及漁會等求助，繼而聯絡上民進黨立委莊瑞雄，透過莊瑞雄向中央政府尋求協助，從事發至今，農委會主委、副主委及海巡署長都有打電話給他，並有海巡署官員至家中，很感謝政府的協助，當陳振茂報平安的那一刻，全家人喜極而泣。

「穩鵬號」船上共24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員有3名台灣籍、菲律賓籍漁工10人、印尼籍漁工11人，漁業署表示，目前已經救起12人，分別上高雄籍「鴻福88號」、高雄籍「上豐3號」，另外有6名外籍漁工生死不明。

海巡署菲律賓莊瑞雄
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