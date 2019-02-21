穩鵬號喋血 海巡特勤將馳援不排除登船攻堅

2019-02-21 17:34 中央社 高雄21日電



海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員中午出發前往救援東港漁船。聯合報系記者劉學聖/攝影 分享 facebook 屏東東港籍鮪釣大型漁船穩鵬號在模里西斯路易士港東北方1540浬發生菲律賓籍船員持刀械鬥案，目前造成2漁工死亡。「巡護八號」今天搭載海巡特勤隊員馳援，規劃攻堅逮押凶嫌。

隸屬海巡署直屬船隊的巡護船「巡護八號」，中午1時20分完成整補和人員勤前教育後，包括武裝特勤隊員和偵查人員共30多人，自海巡署高雄旗津海巡隊的基地碼頭解纜出航。

「巡護八號」中途不靠泊碼頭整補，將直奔案發現場海域，預定航程13至15天，直屬船隊隊長黃國安受訪說，案發地點距台灣約有3756浬的航程，由於事態緊急，「巡護八號」中途不泊靠碼頭。

黃國安表示，「巡護八號」船上武裝有機槍等，4名海巡特勤隊員受訓嚴格，配備衝鋒槍和手槍等精良武器，處理現場狀況應沒有問題。

這次搶救喋血遭挾持的漁船勤務，由於傳回來的訊息一再變化，黃國安表示，共分別擬訂3個方案，不排除由海巡特勤隊員登船攻堅逮捕凶嫌，並為安全考量將凶嫌押回「巡護八號」船上戒護帶回高雄。攻堅時是否開槍，將視現場狀況而定。

率領海巡特勤隊員的詹姓帶隊官表示，已完成勤務準備，並有完善的處理計畫，有信心達成任務。

穩鵬號20日發生1名菲律賓籍漁工持刀砍死另一名菲籍漁工的喋血案，當時還造成另一名漁工重傷，多名漁工被迫跳海。

漁業署表示，目前穩鵬號上只剩行凶者跟2名死者，還有3名受傷外籍漁工。其他跳海的人，已經救起12人，包含船上3名台籍船員也已獲救，分別登上友船高雄籍鴻福88號、高雄籍上豐3號。截至今天下午，跳海的還有6人未被尋到。救援持續進行中，先救援為主。

黃國安表示，目前穩鵬號附近有友船鴻福88號在旁協助監控和援助，「巡護八號」抵達現場後會先會合，了解最新狀況再處置。

「巡護八號」民國101年建造，排水量1859噸，續航力1萬5000浬，最大速率20節。黃國安表示，「巡護八號」加滿油料，將全速開航，直航現場。