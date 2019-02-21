5百公斤K粉藏石板 酒店少爺走私運毒遭判10年徒刑

2019-02-21 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



關務署基隆關去年阻擋高達1200公斤的愷他命毒品，其中曾在大陸擔任酒店少爺的26歲高振殷，去年4月加入走私運毒集團，以人造石板材夾藏毒品，再裝進海運貨櫃，從廈門港運至基隆港，高負責匯款、取貨，當場遭調查局人贓俱獲，以吊車、鐵鎚破石取出純質淨重574多公斤的愷他命，士林地方法院依照共同運輸三級毒品罪，判處有期徒刑10年。

此案透過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協議，合力擊破位在大陸的走私運毒集團，在大陸涉嫌販毒的鄭銘富、周正華、呂家緯、李春生、黃建強男子全部落網。經大陸公安訊問，鄭承諾以月薪2萬5千元雇用高男，負責接應運送至台灣的「有料」人造石板材。

判決書指出，鄭等5人將愷他命藏在人造石板材內，再用貨櫃裝載，去年23日委託不知情的船務公司、報關公司，從廈門港走海運至基隆港，高得知石板貨櫃抵達基隆關後，24日先後兩次匯款6萬7千餘元匯款給報關公司，並由貨運司機載著石板材前往倉庫。

這批有料石板材經基隆關查驗發現藏有白色粉末，立即報請士林地檢署指揮偵辦。去年5月29日，高和同夥余世彰前往林口一處倉庫取貨，調查局人員當場逮補，並出動大型吊車和鐵鎚「破石取毒」，在遭挖空的石板盤內取出重達695.752公斤、純質淨重為574.6912公斤的愷他命，同日在桃園住處搜索持扣230萬台幣和5700人民幣及手機、車鑰匙等贓物。

法院開庭審理時，高均坦承犯行，辯護人辯稱，因為家中經濟狀況不佳，高才會挺而走險參與運毒，但參與地位輕微，且毒品未流出市面，請求減刑。