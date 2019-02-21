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測謊不能當證據？警政署：實務驗證不該廢

2019-02-21 15:08聯合報 記者陳金松╱即時報導

測謊能不能當證據最近引發討論，刑事局以實務驗證認為不該廢。照片/刑事局提供
測謊能不能當證據最近引發討論，刑事局以實務驗證認為不該廢。照片/刑事局提供
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司法院根據司改國是會議研究修法「測謊之結果，不得作為證據」，昨天召開公聽會，贊成與反對雙方激辯；警政署下午表示，測謊可協助排除無辜者並為被害人申冤，且長期從事測謊鑑定工作的刑事局經警大研究測謊平均準確度達96%以上，測謊鑑定具有實質效能，不應全盤否定它的證據能力。

刑事局舉例說，2010年屏東蓮霧園王姓男子命案測謊在押的死者女友、2015年中橫公路雙桶屍命案測謊凶嫌好友，及不少妨害性自主案，都是經測謊還無辜涉嫌人清白。

另外2015年苗栗比丘尼失蹤案、2008年宜蘭水泥封屍受虐童案、2014年新竹武張姓男子殺人案等，都是經測謊後找出屍體，協助被害人申冤。

刑事局也援引國外作法，包括日本及美國20個州都是採用測謊作為證據，美國新墨西哥州州證據法並另訂有規範測謊證據容許性的審查條件。

外界質疑測謊有信度、效度疑慮，欠缺「科學再現性」，刑事局表示，現行作法測前均已排除生、心理等不適合測謊情況，警大研究所研究刑事局測謊鑑定結果平均準確度可達96%以上，法務部日前也已召集國內鑑定機關研議，未來將建立完整測謊標準規範及測謊人員資格，確保高準確度。

警政署說，是否排除測謊作為證據，應從測謊準確度、國外的立法例及是否可協助法院發現真實來審慎綜合考量，現實情況測謊鑑定證據確具有實質上的效能，不應全盤否定測謊證據能力。

測謊能不能當證據最近引發討論，刑事局以實務驗證認為不該廢。照片/刑事局提供
測謊能不能當證據最近引發討論，刑事局以實務驗證認為不該廢。照片/刑事局提供
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測謊命案中橫公路
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