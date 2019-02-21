海巡署增無人機利器 空中搜尋海岸防病死豬

2019-02-21 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



海洋委員會海巡署去年起，依「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」將採購20架旋翼型無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle，簡稱無人機），將協巡海岸，防止病死者漂海來台，今天進行無人機操作觀摩演練。

海巡署表示，無人機可導控距離30公里，飛行時間達50分鐘、最高飛行高度3000公尺、依任務特性規劃高度400呎(約120公尺)以下飛行、最大外加酬載重量7.5公斤，具備衛星定位與慣性導航系統（INS），且可切換自動與手動控制。

海巡署中部分署依籌建計畫期程今年將配置4架無人機，今天分別由第四及第五巡防區辦理旋翼型無人飛行載具示範觀摩演練，邀轄內各岸巡隊、海巡隊及查緝隊等單位與會，驗證裝備效能及人員操作熟稔度，後續將執行中部地區(苗中彰雲嘉)海域及河道口岸際搜索、取締越界捕魚、救生救難及海域巡護等任務，其航速快、制高觀測、視野寬廣等優點，將可成為海域偵蒐不法之利器。