遠洋漁船漁工喋血變劫船 船長家屬泣求政府速營救

2019-02-21 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣琉球籍漁船「穩鵬號」昨天凌晨在印度洋島國模里西斯路易漁港東北方1540浬的公海上，爆發菲籍漁工械鬥喋血案，造成1死1重傷，行兇漁工並逼船員跳海；馳援的台灣漁船「鴻福88」下午救起4名落海漁工，船上漁工則揮舞鐵棍示意不得靠近，台籍船長、輪機長和漁業署隨船觀察員3人疑被拘禁在船艙，航長家屬憂心劫船威脅人身安危，今早透過琉球區漁會向政府請求速洽周邊國家就近派艦艇前往營救。

據昨天下午落海被救起的4名漁工轉述，台籍船長陳振茂、輪機長高信光和漁業署觀察員楊文斌被行凶者與同夥關在船艙內，甲板上並有漁工揮舞鐵棍示意不得靠近，疑從漁工喋血演變成劫船；琉球區漁會說，今天船長和船東的衛星電話都打不通，目前可以確定台籍3人都平安，是否遭外籍漁工挾持劫船、劫船目的和訴求為何，目前都不清楚。

「因為狀況不明、距離又那麼遠，家屬陷入極大的心理恐懼中，全家人昨夜都輾轉難眠！」船長陳振茂的女兒今早透過琉球區漁會，請政府儘速洽請就近周邊國家派艇協助救援，對肇事船員以武力壓制或溝通協調，防止傷害情事擴大，維護船長及所有船員生命安全。