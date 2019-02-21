停車糾紛竟成鄰居亂鬥 高雄兩對兄弟檔互告

2019-02-21 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄大寮區驚傳鄰居鬥毆互告！杜姓男子昨晚停車時與鄰居盧姓男子起糾紛成肢體衝突，杜的二弟、三弟見狀持三節鐵棍攻擊，盧也返回家中拿兩把菜刀及弟弟加入，演變5人鬥毆，鄰居嚇得報，但警方到場雙方已各自離去，但兩對兄弟檔事後都表明要提告，目前警方還在釐清事發過程。

林園分局中庄所指出，杜姓三兄弟、盧姓兄弟住在大寮區四維路附近，昨晚杜姓大哥（34歲）先停好車，盧姓大哥（46歲）認為停的方式會影響別人停，兩人爭執不下，竟出手互打，杜的二弟（31歲）與三弟（29歲）出來助陣，杜的二弟拿三節鐵棍攻擊；盧也不滿隨即回家拿2把菜刀，盧的弟弟也跟著出來，場面越混亂，連車子也遭波及砸碎擋風玻璃。

不過事端沒有擴大，警方約9點獲報派線上巡邏網及中庄所警力，抵達時雙方就已離去，警方先循線找盧姓男子，但盧情緒尚未平復，反而對警方大小聲，被保護管束帶回派出所；盧原本已製作筆錄中，表示身體不適要就醫，預計今天下午再到派出所說明案情。