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搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

汽車零件老闆回家遇伏擊遭刺傷 警追查凶手下落

2019-02-21 12:40聯合報 記者李奕昕╱即時報導

蔡姓男子今天上午在住家樓梯間遭人持刀刺傷，經送醫急救沒有生命危險，歹徒行凶後逃逸，警方初步調查，蔡與家人從事汽車零件回收，可能因股東債務糾紛被尋仇，正在調閱監視器追查犯嫌到案。

警方調查，今天上午近9點，蔡姓男子（30歲）與妹妹返回台北市內湖路的公寓住處，1名男子躲在1、2樓梯間，持短刀攻擊蔡男，隨即下樓逃逸。

消防隊獲報到場，檢視蔡的左腹有1處穿刺傷，左手臂有4處刀傷，將他送醫急救。警方趕到查訪，1名路人目擊歹徒搭上計程車，調閱監視器追查身分中，視蔡的身體狀況，詢問釐清是否與人結怨。

蔡姓男子在住家樓梯間遭人持刀刺傷，經送醫急救沒有生命危險，歹徒行凶後逃逸。記者李...
蔡姓男子在住家樓梯間遭人持刀刺傷，經送醫急救沒有生命危險，歹徒行凶後逃逸。記者李奕昕／翻攝
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計程車北市債務
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