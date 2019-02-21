北市男子遭人持利刃刺傷 警：疑經營糾紛

2019-02-21 12:14 中央社 台北21日電



台北市內湖路一段附近一處民宅前，今天傳出一名男子遭人刺傷，警消獲報後到場，發現傷者蔡姓男子背部、腹部等處有穿刺傷，送醫前意識清醒。警方初步調查，疑似為經營糾紛。

台北市警消上午近9時獲報，內湖路一段附近巷弄內的一處公寓外傳出民眾受傷，救護員到場發現，一名年約30歲男子疑遭利刃刺傷，造成背、臀、腹部有穿刺傷，男子送醫前意識清醒。

轄區警方表示，29歲蔡姓男子在住家樓下遭人持利刃刺傷，嫌犯傷人後，立即逃離現場，經初步調查，疑與經營糾紛有關，詳細案發狀況仍待釐清，現已擴大調閱周邊監視器，追緝犯嫌到案。