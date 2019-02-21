永和分屍命案 孫武生販毒集團疑有第5人

2019-02-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌何傑生開準備庭，爆出孫武生販毒集團疑有第5人「湯姆（Tom）」存在。法庭上，何傑生說自己曾依湯姆指示幫忙收取交付金錢5次，都是透過手機通訊軟體聯絡交付地點。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣；檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍，何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死，去年12月起訴後，今年初又補充理由，將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人，4人另涉毒品、洗錢等罪。

由於何傑生曾幫忙收取孫武生刺青工作室信箱中裝有錢財的信封，因此被檢方認定涉嫌洗錢；法庭上，何傑生表示是一名叫湯姆的美籍華裔叫他去拿的，一共幫忙收了5次，5次的錢都不多，而收到的錢後來分成2次交付，一次是拿去酒吧付酒錢，一次是拿到孫武生工作室給孫武生。

不過，何傑生也說，自己只和湯姆見過一次面，而且是透過孫武生安排，後來的指示都是透過通訊軟體告知，所以有懷疑過湯姆會不會孫武生假冒的，但實情不知道。

檢方調查何傑生有在事發時案發現場附近放煙火，並且幫孫武生送裝有汽油等物的旅行袋，因此以幫助殺人罪將他起訴。對此，何傑生否認犯行，強調孫武生託他買汽油時是說機車要用的，沒有說要買多少，後來就依自己過去車沒油的經驗買了75元。

法官問何傑生「旅行袋裡有什麼」，何傑生回答「只有看一眼，沒有翻動，只有看到煙火。法官再問「當天到河濱公園有看到誰」，他回答「第一時間只看到孫武生，幾分鐘後才看到班特出現在身後」。