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婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

影／台中4死命案解剖 被問是否原諒女婿？彭母不語

2019-02-21 11:30聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中吳男一家四口車內燒炭亡案，吳姓男子帶妻子彭女、一雙幼子女燒炭輕生，檢察官今對夫妻進行解剖、幼子女抽血化驗。中午十一時許，彭胞姊攙扶老母出來上廁所，對於會不會原諒女婿行為？彭母緘默不語，死者彭女胞姊說：「我們不發表意見。」

彭女家屬在台中崇德殯儀館，婉拒受訪。記者林佩均/攝影
彭女家屬在台中崇德殯儀館，婉拒受訪。記者林佩均/攝影
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廁所檢察官夫妻
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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