穩鵬號喋血案 海巡署「巡護八號」中午12點出發

2019-02-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



針對屏東東港籍遠洋漁船「穩鵬號」在模里西斯海域發生喋血案，海巡署已調集特勤、偵查人員整補完備，艦隊分署派出直屬船隊「巡護八號」，預定今天中午12時從高雄港啟程前往偵查、協助處理救援，由於事故地點距離台灣約有3756浬，航程估計需要13天才能抵達。

巡護八號小檔案

◆建造日期:101年12月

◆船長:84.5 M

◆船寬:12.5M

◆排水量:1859噸

◆最大速率:20節

◆續航力:15000浬