親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

三星新機皇S10發表 可凹折手機Galaxy Fold打開變7.3吋平板

選總統先參拜美國？柯蔡朱爭相鍍金 扁馬都說不必

被勒斃？綑綁再燒炭？ 台中一家四口燒炭亡今解剖

2019-02-21 07:48聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市吳姓男子一家4口本月18日在車內燒炭身亡，台中地檢署檢察官黃智炫率法醫相驗，發現吳妻彭女頸部有勒痕、手腕被膠帶捆綁，導致手肘、手背有瘀血傷痕，檢察官今天上午9點會同法醫在台中崇德殯儀館解剖，釐清彭女是被勒斃？或彭女反抗後遭綑綁再燒炭？

台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠指出，吳男一家4口燒炭陳屍車內，檢察官黃智炫18日相驗後，發現吳男、年幼兒女身上無外傷，而彭女頸部疑勒痕，雙手手肘、手背有瘀血傷。

襄閱主任檢察官謝謂誠表示，死者彭女頸部有勒痕，是否為致死原因？必須解剖才會得知，若解剖後胸腔內有吸入二氧化碳的跡證，證明她被勒後還活著，才會吸入二氧化碳；若解剖後胸腔內無吸入二氧化碳跡證，則證明她是被勒斃。

警方調查，住太平區的電腦繪圖師吳姓男子（32歲），與擔任牙醫助理的妻子彭姓女子（34歲），育有9歲兒子及6歲女兒。

兩個多月前吳男失業，上月曾尋短未果，妻子疑因感情糾紛，帶著子女搬走。

警方說，吳上半身打赤膊坐駕駛座，右前座的彭女雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，一雙子女平躺後座；左後座地板上有燒炭烤肉架，還有飲料杯；車內無遺書，看不出明顯掙扎、打鬥痕跡，車外找到疑為安眠藥的空包裝。

檢警初步懷疑吳先掐死或掐昏妻子、下藥迷昏子女，在車內燒炭同歸於盡。今天將解剖，釐清四人死因。

台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今...
台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今天上午將率法醫解剖釐清死因。記者林佩均／翻攝
分享
台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今...
台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今天上午將率法醫解剖釐清死因。記者林佩均／翻攝
分享
警方在車內左後座地板發現燒炭烤肉架，與散落的飲料杯。記者林佩均／翻攝
警方在車內左後座地板發現燒炭烤肉架，與散落的飲料杯。記者林佩均／翻攝
分享
台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今...
台中市吳姓男子一家四口陳屍車內，吳男彭姓妻子雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，檢察官今天上午將率法醫解剖釐清死因。記者林佩均／翻攝
分享

檢察官失業
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

東港籍漁船公海亂鬥 1死1傷多人被逼跳海

2019-02-20 23:40

公車撞死女大生 業者派人站路口提醒司機

2019-02-20 23:26

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

菲漁工砍人逼船員跳海 台籍船長、觀察員疑遭限制行動

2019-02-20 21:37

漁船穩鵬號喋血案救起4人 一菲漁工持棍守機艙意圖不明

2019-02-20 21:07

穩鵬號喋血案 外交部：外館持續提供協助

2019-02-20 20:35

影╱拉K太嗨童心大發？深夜公園溜滑梯遭警逮

2019-02-20 20:21

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

東港漁船海上喋血 船上3台灣人都平安

2019-02-20 19:34

影╱騎士蛇行逆向甩尾撞警 原來通緝不想進監獄

2019-02-20 19:30

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

女子遇警丟毒包 急回一句話讓她難圓謊

2019-02-20 17:49

穩鵬號發生海上喋血 外交部將持續了解並協助

2019-02-20 17:25

遠洋漁船穩鵬號喋血案已救起4人 海巡船艦高雄出發救援

2019-02-20 16:50

屏東喋血漁船被迫跳海船員 友船救援中

2019-02-20 16:48

可怕！疑債務糾紛尋仇 新竹縣上演追車槍戰

2019-02-20 16:33

菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手

2019-02-20 16:32

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

東港籍穩鵬號海上喋血傳1死 漁業署：全力救援

2019-02-20 16:01

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

菲籍漁工海上喋血 台船長求救「全船被迫跳海」

2019-02-20 14:16

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

影／警察面前闖紅燈 男子持槍毒就擒

2019-02-20 11:07

仿真娃娃藏毒品跨國走私 馬國吉隆坡機場被查獲

2019-02-20 10:23

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

盤查違停BMW發現大麻菸 毒男嘆：經濟壓力大才染毒

2019-02-20 08:59

疑毒駕暴衝連撞2車 還害騎士小腿開放性骨折

2019-02-20 08:28

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

某國立高職校長被檢舉涉貪 彰檢搜索偵訊校長等十多人

2019-02-20 23:09

投保遇到年輕貌美業務員 先上床再談交易

2019-02-20 17:32

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02

涉炒股遭判2年10月 傅崐萁聲明：提起上訴、奮戰到底

2019-02-20 21:46

小姊姊聽到妹尖叫聲 救出被媽同居人壓在床上的妹

2019-02-20 22:43

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

少女想培養感情怕他不敢做 謊報年齡替男友打手槍

2019-02-20 11:07

疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

屋主回家了還繼續偷 竊賊逃太急墜樓身亡

2019-02-21 00:19

公車撞死女大生 業者派人站路口提醒司機

2019-02-20 23:26

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

老翁調戲女房仲「奶子好大」 法官：年事已高可減刑

2019-02-20 11:55

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

《誰先愛上他的》真人版 名醫婚後同志情判賠60萬元

2019-02-20 16:04

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交、猥褻28次遭起訴

2019-02-20 15:54

「我會弄死你」 新莊出現惡狼亂拉落單女子性侵

2019-02-20 16:37

性侵11名參加活動學員 他辯：曾遭性侵，老師是加害者

2019-02-20 14:22

被警攔說「謝謝」吐酒氣 男騎士：有斟酌酒量

2019-02-20 17:30

失竊洗髮精在網路拍賣 櫃姐揪出鄰櫃員工搞鬼

2019-02-20 12:00

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top