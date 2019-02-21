被勒斃？綑綁再燒炭？ 台中一家四口燒炭亡今解剖

2019-02-21 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市吳姓男子一家4口本月18日在車內燒炭身亡，台中地檢署檢察官黃智炫率法醫相驗，發現吳妻彭女頸部有勒痕、手腕被膠帶捆綁，導致手肘、手背有瘀血傷痕，檢察官今天上午9點會同法醫在台中崇德殯儀館解剖，釐清彭女是被勒斃？或彭女反抗後遭綑綁再燒炭？

台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠指出，吳男一家4口燒炭陳屍車內，檢察官黃智炫18日相驗後，發現吳男、年幼兒女身上無外傷，而彭女頸部疑勒痕，雙手手肘、手背有瘀血傷。

襄閱主任檢察官謝謂誠表示，死者彭女頸部有勒痕，是否為致死原因？必須解剖才會得知，若解剖後胸腔內有吸入二氧化碳的跡證，證明她被勒後還活著，才會吸入二氧化碳；若解剖後胸腔內無吸入二氧化碳跡證，則證明她是被勒斃。

警方調查，住太平區的電腦繪圖師吳姓男子（32歲），與擔任牙醫助理的妻子彭姓女子（34歲），育有9歲兒子及6歲女兒。

兩個多月前吳男失業，上月曾尋短未果，妻子疑因感情糾紛，帶著子女搬走。

警方說，吳上半身打赤膊坐駕駛座，右前座的彭女雙手遭膠帶綑綁、頸部有勒痕，一雙子女平躺後座；左後座地板上有燒炭烤肉架，還有飲料杯；車內無遺書，看不出明顯掙扎、打鬥痕跡，車外找到疑為安眠藥的空包裝。