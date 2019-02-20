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菲漁工砍人逼船員跳海 台籍船長、觀察員疑遭限制行動

2019-02-20 21:37聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣遠洋漁船「穩鵬號」今天凌晨發生漁工喋血案，就近前往援救的台灣漁船「鴻福八八」...
台灣遠洋漁船「穩鵬號」今天凌晨發生漁工喋血案，就近前往援救的台灣漁船「鴻福八八」下午救起4名菲籍落海漁工，獲救漁工表示，台籍船長、輪機長及隨船觀察員3人疑被關在船艙內。記者潘欣中／翻攝
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台灣遠洋漁船「穩鵬號」今天凌晨發生漁工喋血案，1名菲律賓船員與同國籍漁工起衝突，持刀砍殺造成1死1重傷，多名船員被逼跳海，台籍船長陳振茂反鎖駕駛艙內通報; 就近前往援救的台灣漁船「鴻福八八」下午3時救起4名菲籍落海漁工，獲救漁工表示，可能還有其他漁工落海，台籍船長、輪機長及隨船觀察員3人疑被關在船艙內，船東盼外交部向周邊國家請求援救。

屏東琉球籍延繩釣漁船「穩鵬號」1月24自高雄前鎮漁港出海，前往印度洋海域作業，船上有船長陳振茂、輪機長高信光和漁業署派出的隨船觀察員楊文斌三名台籍人士，另有10名菲律賓籍和11名印尼籍船員；今天凌晨在模里西斯路易士港東北方1540浬海域，驚傳菲籍漁工持刀砍死同國漁工並逼船員跳海。

人在模里西斯的船東陳勝富說，他凌晨2時半先接獲船長語氣急促的電話，說2名菲籍船員突然從船艙跑進船長室求救，指1名菲律賓漁工揮刀砍人，趕緊反鎖艙門；過不久又來電，指透過監視器畫面監看，發現有人倒地不起，甚至有人被逼得跳下海，船長見漁工持刀揮舞，情緒已失控，透過擴音器用菲語勸說行兇的漁工放下刀，還請同國籍的漁工相勸，但沒人敢靠近，已知1死1重傷，死亡船員疑被丟下海。

漁業署聯繫在附近的友船「鴻福八八號 」和澳洲商船前往營救；陳勝富說，「鴻福八八號 」下午3時靠近漁船並救起4名落海的菲籍漁工，船長沒有現身，有6至7名漁工在甲板上走動，示意不要靠近；獲救漁工表示，原反鎖在駕駛艙的陳振茂和2名菲籍漁工，後來都被請出來，和輪機長、觀察員一起被關進船艙，他懷疑其他漁工為了生存挾持人船，由於友船沒有武力，盼外交部向周邊國家請求救援。

菲律賓外交部漁業署
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