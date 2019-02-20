親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

排除測謊當證據 遭疑殺人犯「教化可能性」就是科學？

2019-02-20 21:16聯合報 記者王宏舜╱即時報導

司法院擬修正刑事訴訟法部分條文，包括排除將測謊結果作為證據、命鑑定人以言詞或書面報告鑑定經過和結果等，今天召開公聽會，邀各界提出意見。爭議最大的是不能將測謊結果當證據，新北市警汐止分局長林故廷替測謊專業發聲，指測謊技術百年來不斷提升，若測謊被排除，又怎能相信「教化可能性」就是科學？

修正案源於前年司改國是會議期間，律師黃致豪認為測謊有信度、效度、同儕的可審查性疑慮，在刑案中對被告恐太不利，認為偵查階段可測謊，但「原則上」禁止在審判中使用。台南高分檢檢察官林志峯反對，認為科學雖有極限但也日新月異，全盤否定是因噎廢食。因提案爭議過大，當時並無決議。

本次草案擬定「測謊之結果，不得作為證據」，立法說明指每個人生理、心理和情緒等狀態，在不同時間都不相同，生理反應受外在影響因素很多，像疾病、高度冷靜的自我抑制、激憤都會，說謊不必然都會產生生理、心理和情緒的緊張波動反應，因此測謊結果欠缺「科學再現性」。但可將測謊的結果作為偵查手段，藉以排除或指出偵查方向。

台大法醫學科教授李俊億認同修法，指這是朝公平法院前進的進步指標，稱問題不解冤抑難除。法官黃翰義和林孟皇認為測謊有侵害被告緘默權、不自證己罪的疑慮，林並指監察院2002年曾糾正國內測謊人員資格、調查局和刑事局各自為政的狀況。

承辦過南迴鐵路搞軌案、媽媽嘴命案的測謊專家林故廷反對排除測謊，他認為各國在談論科學證據時，都是在討論一個科學或技術的準確度、錯誤率，很少用再現性來限制科學證據的取捨，舉凡心理、精神診斷、天文、氣象都難達到這一標準，甚至是法界最依賴、也不敢質疑的法醫鑑定，也是如此；過去曾發生過法醫鑑定與測謊結果不一樣，後來證明測謊正確的例子。

林說，殺人犯是否判處死刑的「教化可能性」鑑定，才更是漫無標準，連鑑定人是否真的有這樣的鑑定資格及能力，可能都有問題，刑事訴訟法上是否也應明定排除這種鑑定？

林故廷表示，刑事局測謊系統準確度在說謊方面有98.03%；在說實話方面有95.08%，平均準確度有96.56%，準確度相當高，符合證據型的測謊要求標準。

高檢署檢察官蘇佩鈺舉例，實務的槍彈鑑定，為顧及安全多採性能檢視法，也無法真有「再現性」，質疑為何單單排除測謊，雖然立法理由有說明可採測謊的狀況，但法律一旦這樣明定，往後誰還會認為有測謊必要？不僅鑑識科學將難以發展，離犯罪事實也將越來越遠。

調查局出具意見，認為測謊屬證明力爭議，並非證據取得方式違反正當程序的證據能力問題，不宜特別用法律明定禁止使用，且參照國外立法例，也毋須以法律明文禁止使用測謊。

司改國是會議第一分組第一次增開會議時，黃致豪、李俊億和台大心理系助理教授趙儀珊提案在行政院以外、院部等級以上機關設立獨立行使職權的「國家級司法科學委員會」，主張原則上禁止在審判中使用測謊或類似技術的結論作證據，避免受到誤導性或不成熟的科學影響討論案。

趙儀珊專長司法心理學，她指導的學生、律師黃致豪多次在士林地方法院審理「小燈泡」命案時，提及趙儀珊是「國內唯一的司法心理專家」。黃聲請趙儀珊為王姓凶手鑑定人格發展特質、矯治可能、再犯風險；當時公訴檢察官就質疑趙儀珊若是「國內唯一」的司法心理專家，她的判斷恐成一家之言，也質疑「這是科學鑑定嗎？有沒有操作的標準可依？」，若矯治的操作定義不明，將有信度與效度的問題。

後來趙儀珊向士院表明和黃為師生關係，士院認為黃未揭露這資訊，裁定更換鑑定人。趙儀珊曾替犯下「媽媽嘴」咖啡店雙屍命案的謝依涵鑑定有無矯正教化可能性，謝女後來從死刑改判為無期徒刑。

本次擬修的刑事訴訟法第198條草案為「鑑定人由審判長、受命法官或檢察官就下列之人選任一人或數人充之：一、因學識、技術、經驗、訓練或教育而就鑑定事項具有專業能力者。二、經政府機關委任有鑑定職務者。」，而鑑定人就相關專業意見或資料之準備或提出，應揭露「與被告、自訴人、代理人、辯護人、輔佐人或其他利害關係人有無分工或合作關係」等資訊。

司法院擬修正刑事訴訟法部分條文，排除將測謊結果作為證據，新北市警汐止分局長林故廷...
司法院擬修正刑事訴訟法部分條文，排除將測謊結果作為證據，新北市警汐止分局長林故廷替測謊專業發聲，指測謊技術百年來不斷提升，若測謊被排除，又怎能相信「教化可能性」就是科學？記者王宏舜／攝影
分享

測謊檢察官刑事訴訟
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

普悠瑪最小重傷患昏迷4個月漸甦醒 謝母：盼他叫一聲媽

2019-02-20 20:49

穩鵬號喋血案 外交部：外館持續提供協助

2019-02-20 20:35

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

漁船穩鵬號喋血案救起4人 一菲漁工持棍守機艙意圖不明

2019-02-20 21:07

影╱拉K太嗨童心大發？深夜公園溜滑梯遭警逮

2019-02-20 20:21

東港漁船海上喋血 船上3台灣人都平安

2019-02-20 19:34

影╱騎士蛇行逆向甩尾撞警 原來通緝不想進監獄

2019-02-20 19:30

女子遇警丟毒包 急回一句話讓她難圓謊

2019-02-20 17:49

穩鵬號發生海上喋血 外交部將持續了解並協助

2019-02-20 17:25

遠洋漁船穩鵬號喋血案已救起4人 海巡船艦高雄出發救援

2019-02-20 16:50

屏東喋血漁船被迫跳海船員 友船救援中

2019-02-20 16:48

可怕！疑債務糾紛尋仇 新竹縣上演追車槍戰

2019-02-20 16:33

菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手

2019-02-20 16:32

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

東港籍穩鵬號海上喋血傳1死 漁業署：全力救援

2019-02-20 16:01

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

菲籍漁工海上喋血 台船長求救「全船被迫跳海」

2019-02-20 14:16

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

影／警察面前闖紅燈 男子持槍毒就擒

2019-02-20 11:07

仿真娃娃藏毒品跨國走私 馬國吉隆坡機場被查獲

2019-02-20 10:23

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

盤查違停BMW發現大麻菸 毒男嘆：經濟壓力大才染毒

2019-02-20 08:59

疑毒駕暴衝連撞2車 還害騎士小腿開放性骨折

2019-02-20 08:28

酒駕虐童加重刑責 周五立院付委

2019-02-20 00:37

謝淑薇弟謝政鵬女性好友 慘遭公車撞擊捲入車底身亡

2019-02-20 00:26

越南幫盜伐 原民獵人開槍制止

2019-02-19 23:58

影／企業化經營販毒 監視器躲警反成販毒鐵證

2019-02-19 20:28

妹搭上陌生男車 兄為救妹挨1槍

2019-02-19 20:26

警追查9個月瓦解販毒集團 一心二聖三多竟另有意涵

2019-02-19 19:48

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

女友被公車撞死 謝政鵬：老天爺玩笑會不會開太大？

2019-02-20 12:28

謝淑薇弟謝政鵬女性好友 慘遭公車撞擊捲入車底身亡

2019-02-20 00:26

影╱嗆「每到228就出來亂」 退役軍人踹斷和平柱

2019-02-20 17:25

貴婦奈奈捲款落跑 傳10億密帳關鍵是小姑閨密

2019-02-20 11:06

失蹤女師騎車沿台三線逛 她還在苗栗圖書館看書半天

2019-02-19 21:45

還是判死！趁圍爐燒家人釀6死5傷 逆子更一審維持死刑

2019-02-20 10:09

台東元宵節下個轉角遇到警 10分鐘開罰百張違規全GG了

2019-02-19 21:59

兩條人命6萬交保檢抗告 法官：讓肇事者籌錢談和解

2019-02-20 14:53

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

2019-02-20 13:16

影／苗栗男子疑似酒駕 人車翻落2樓高下方農地

2019-02-20 09:07

公車擦撞瑪莎拉蒂 正義後車記錄器解圍幫大忙

2019-02-20 12:30

傅崐萁涉炒股纏訟21年 高院更三審判2年10月

2019-02-20 10:02

影／謝政鵬女友最後身影曝光！ 肇事司機送辦5萬交保

2019-02-20 15:04

投保遇到年輕貌美業務員 先上床再談交易

2019-02-20 17:32

砂石車國6東草屯匝道翻覆 駕駛拋飛邊坡不治

2019-02-20 13:35

小吃店年營收3千萬不意外 達人指出：店員超過5個就達標

2019-02-20 12:52

傅崐萁炒股案一拖再拖 立委法官都看不下去

2019-02-20 10:36

女力崛起！高䠷正妹消防員出任桃園首位女消防分隊長

2019-02-20 14:20

台中長腿女警人美心善 連七旬阿嬤都心動「嫁尪沒？」

2019-02-20 11:24

侯友宜表揚CPR救人少年 成育中：做比不做好

2019-02-20 10:23

越南幫盜伐 原民獵人開槍制止

2019-02-19 23:58

翁仁賢殺6親友三度處死 高院：不判死邏輯不通

2019-02-20 11:47

少女想培養感情怕他不敢做 謊報年齡替男友打手槍

2019-02-20 11:07

女大生命喪車輪下 父跨海聯繫謝政鵬：兩端都講不出話

2019-02-20 17:57

屏東漁船海上喋血 馳援友船回報救出4船員

2019-02-20 18:03

影／十分6天燈一起升空變火球墜落 1女險被燒傷

2019-02-20 14:46

牽女友慶祝逃逸5週年 10分鐘速吃大餐仍被逮

2019-02-20 11:08

疑賄選遭通緝 型男候選人躲藏月餘主動投案

2019-02-20 18:40

老翁調戲女房仲「奶子好大」 法官：年事已高可減刑

2019-02-20 11:55

收5百萬獻金要吐1千萬 黃景泰律師：一事不該二罰

2019-02-19 22:14

影／文大女生被轉彎公車撞死 業者將派員站路口提醒司機

2019-02-20 16:02

性侵11名參加活動學員 他辯：曾遭性侵，老師是加害者

2019-02-20 14:22

壽司店員工戀上15歲打工妹 性交、猥褻28次遭起訴

2019-02-20 15:54

老闆一句「不要急著整理」 工人慘遭木材堆活活壓死

2019-02-20 11:33

酒駕肇逃還曾找人頂罪 「2條人命6萬交保」

2019-02-20 00:02

《誰先愛上他的》真人版 名醫婚後同志情判賠60萬元

2019-02-20 16:04

跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19

「我會弄死你」 新莊出現惡狼亂拉落單女子性侵

2019-02-20 16:37

退休老師投資納骨塔216萬還要買 孫聲淚俱下控訴業者

2019-02-20 11:45

生要見人、死要見屍！母離家失蹤26年 尋人高手助重逢

2019-02-20 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top