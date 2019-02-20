漁船穩鵬號喋血案救起4人 一菲漁工持棍守機艙意圖不明

2019-02-20 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台灣東港籍遠洋漁船穩鵬號在模里西斯海域發生喋血案，目前海巡署將派出「巡護八號」，從高雄港出發救援，不過船程估計13天，目前只能透過其他國家及鄰近船隻前往救人，最新消息是已救起4人，目前還在持續救援。

根據海巡署最新消息，穩鵬號船上共有24人，其中台籍3人、印尼11人、菲籍10人；目前已經救起菲籍4個，還有約11人待救。

值得注意的是，包括台籍3人包括漁業署觀察員楊文斌，船長陳振茂、輪機長高信光，在第一時間將自己反鎖在機艙裡，有一名菲籍魚工意向不明，拿一根棍棒與船長等人反鎖機艙中保護他們。

海巡署指出，20日凌晨接獲漁業署通報：「東港籍穩鵬號漁船在模里西斯路易士港東北方1540浬處，發生菲律賓籍船員持刀械鬥，其中1名船員疑似死亡，1名船員重傷，疑犯還將多名船員趕下海，確切落海人數不明」。

海巡署說，此案已透過外交部及國搜中心，請求鄰近國家派遣船隻救援，由於案發地附近，正好有作業的「鴻福88」漁船趕抵現場，目前已救起4人，正持續救援中。

海巡署指出，事發地點距台灣約有3756浬航程，艦船前往現場需要13天，海巡署與漁業署、外交部及國搜中心將保持密切聯繫，海巡署已完全掌握「穩」船即時動態，並報請屏東地檢署主任檢察官指揮偵辦；「巡護八號」也在高雄港整補及調集特勤、偵查人員，整補完成就立刻啟航前往偵查及協助處理。