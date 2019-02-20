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跑道上接手機起口角 女子成大操場慘遭毆傷

2019-02-20 20:19聯合報 記者邵心杰╱即時報導

張姓女子在成功大學光復校區操場慢跑，在跑道上接聽手機，引發陳姓男子不滿，雙方發生...
張姓女子在成功大學光復校區操場慢跑，在跑道上接聽手機，引發陳姓男子不滿，雙方發生口角，張女慘遭陳出拳打倒在地，嘴角撕裂傷縫了5針。記者邵心杰／翻攝
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台南31歲張姓女子本月15日下午在成功大學光復校區操場慢跑，在跑道上接聽手機，引發61歲陳姓男子不滿，雙方發生口角，陳涉嫌出拳將張女打倒在地，致張女嘴角撕裂傷、左腳踝扭傷等，經送醫後，嘴角縫了5針，憤而報警提告，陳經警方通知到案且承認動手打人，被依傷害罪嫌移送法辦。

張女透過友人在PPT台南版上PO文，稱2月15日下午4時，她在成大光復校區運動，使用手機回覆訊息及接聽對話時，陳隨即謾罵不要在跑道滑手機，要滑去外圍滑，當下她已覺得對方非常無理，但她還是走到外圍繼續運動。4時30分左右，她發現有未接來電及訊息需回覆，再度遭對方惡意謾罵，她決定走到操場旁邊的草地上使用手機。

未料，走過去的時候遇到陳，衝到她面前開始謾罵，她冷靜的請對方態度不要如此惡劣，表示如他再繼續謾罵，將會錄影蒐證；當她準備錄影蒐證時，遭陳打倒在地。張女嘴角撕裂傷1公分縫了5針、左腳踝扭傷及頸部挫傷。她說「操場應該是大家運動的地方，而不是謾罵毆打人的地方」。

台南市警察局第一分局東寧派出所長李振維說，當天接到報案即前往處理，張女也檢具驗傷單提出傷害告訴，隔天晚上9時，已傳喚61歲陳到案說明，並依傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦。他表示，同步通知成功大學教官室加強與該所聯繫，維護校內安全。

陳向警方表示，當時見張女在跑道行走滑手機，曾告誡她要滑手機到外圍，但她仍然邊走邊滑手機，再度告誡對方，但對方口氣與態度欠佳，雙方爆發口角，才出拳毆打她一拳。

傷害罪成功大學警察
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