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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

可怕！疑債務糾紛尋仇 新竹縣上演追車槍戰

2019-02-20 16:33聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹縣林、陳姓男子與蔡姓男子有債務糾紛，本月13日在新豐鄉天德堂前廣場，將一名民眾誤認為蔡男的車，開槍射擊10發，隔了2日後開車行經台68線途中，確實找到蔡男的車，馬上開車追逐也開槍。今晨警方在一家汽車旅館內逮補兩人，訊後將依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並將持續追查槍枝來源。

警方調查，林（19歲）、陳姓男子（20歲）為朋友，都與蔡姓男子有債務糾紛，本月13日在新豐鄉天德堂前廣場，誤認蔡男因而開槍射擊10發，所幸僅擊中對方車門；隔了2日後，他們開車行經台68線途中，確實看到蔡的車子，開車追上一路從快速道路進入竹東鎮市區，沿途射擊10餘發。所幸，兩起射擊案無人受傷。

偵查隊副隊長劉志銘表示，林、陳男子年紀輕輕卻不務正業，因持槍當街射擊引起警方注意，他們則竊取車牌貼牌或換車規避查緝，並以新竹地區汽車旅館為藏匿處所。

劉志銘說，經警方連日跟監埋伏，今晨趁著兩人投宿於汽車旅館熟睡時，與刑事警察局第二大隊第一小隊進行攻堅，並在車內起出925改造手槍2把、金牛座改造手槍1把。

警方說，林嫌坦承持查扣槍枝開槍，但辯稱槍枝為他人所有。訊後，警方將全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並將持續追查槍枝來源。

警方在林（右）、陳嫌（左）兩人開車追逐仇家並開槍，遭警方逮捕。記者郭宣彣／翻攝
警方在林（右）、陳嫌（左）兩人開車追逐仇家並開槍，遭警方逮捕。記者郭宣彣／翻攝
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警方在林、陳嫌犯車內，查獲925改造手槍及金牛座改造手槍共3把。記者郭宣彣／翻攝
警方在林、陳嫌犯車內，查獲925改造手槍及金牛座改造手槍共3把。記者郭宣彣／翻攝
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新竹槍枝
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