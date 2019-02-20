菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手

2019-02-20 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東東港籍鮪釣漁船「穩鵬號」今天凌晨3時在模里西斯路易士港東北方1540浬海域，驚傳菲籍漁工持刀砍死同國籍漁工並逼船員跳海；人在模里西斯的船東陳勝富說，案發後每40分鐘至1小時，船長會主動以衛星電話回報現況，但上午11時以後就沒有聯繫上，之前確定船長及輪機長和2名外籍漁工是安全的，其餘狀況不明，讓人憂心忡忡；漁業署副署長林國平受訪說，船上狀況和有多少人跳船仍在掌握中，已有艘澳洲籍商船就近前往營救。

陳勝富轉述船長陳振茂說法，2名菲律賓船員從船艙跑到船長室求救，指1名菲律賓漁工揮刀，船長透過監視器畫面監看，發現已經有人倒地不起，甚至有人被逼得跳下海，在海面載浮載沉，陳振茂眼見漁工情緒已徹底失控，透過擴音器用有限的菲語勸說，要失控的漁工放下刀械，還派了同國籍的漁工相勸，但沒人敢靠近。