菲漁工砍人逼跳船 船東：行兇漁工原是船長得力助手
屏東東港籍鮪釣漁船「穩鵬號」今天凌晨3時在模里西斯路易士港東北方1540浬海域，驚傳菲籍漁工持刀砍死同國籍漁工並逼船員跳海；人在模里西斯的船東陳勝富說，案發後每40分鐘至1小時，船長會主動以衛星電話回報現況，但上午11時以後就沒有聯繫上，之前確定船長及輪機長和2名外籍漁工是安全的，其餘狀況不明，讓人憂心忡忡；漁業署副署長林國平受訪說，船上狀況和有多少人跳船仍在掌握中，已有艘澳洲籍商船就近前往營救。
陳勝富轉述船長陳振茂說法，2名菲律賓船員從船艙跑到船長室求救，指1名菲律賓漁工揮刀，船長透過監視器畫面監看，發現已經有人倒地不起，甚至有人被逼得跳下海，在海面載浮載沉，陳振茂眼見漁工情緒已徹底失控，透過擴音器用有限的菲語勸說，要失控的漁工放下刀械，還派了同國籍的漁工相勸，但沒人敢靠近。
陳勝富說，「穩鵬號」1月23日從高雄港出發到新加坡裝魚餌、接船員，直接到印度洋作業，情緒失控的菲律賓籍漁工，之前在台灣別艘漁船工作，當時有接觸過，印象不錯，後透過人力派遣到公司工作，還覺得幸運，這次是第一次合作，能力相當好，可以代替船長在休息時進到船長室內協助作業，可說是「船長得力的助手」，船長給予很高評價，也是9位菲律賓籍漁工中能力最突出的一位，真不知為何情緒失控鬧出悲劇。
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