牽女友慶祝逃逸5週年 速吃10分鐘仍被逮

2019-02-20 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



越南籍阮男慶祝自己成功逃逸5週年，昨帶越南籍女友到越南籍餐館用餐，懷念家鄉味。休假中的潭子所所長蔡易儒眼尖發現，阮男就是遭舉報的逃逸移工，阮男發現不對勁，偕同女友10分鐘內將大餐吃完，要逃離餐館時被到場警力逮捕。不捨慶祝、離別一線間，越南籍女友在旁哭哭啼啼，不斷以越南語向男友道別。

台中市警局豐原分局潭子分駐所所長蔡易儒昨天休假，中午開車外出用餐，發現路上一對外籍移工情侶相當眼熟，再細看發現男子是遭舉報的逃逸移工，蔡不動聲色先通知線上警力到場支援，並在現場埋伏。

蔡易儒說，男子甜蜜牽著女友進入越南餐館享用大餐，但男子警覺性相當高，疑似察覺不對勁，催處女友快速用餐，兩人10分鐘就步出餐館。

所幸潭子所警力迅速到場，警方調查，越南籍逃逸移工阮男(29歲) 102年來台工作，因無法適應工廠作業環境，不到一年時間就脫逃，雇主於103年2月19日通報逃逸，昨天阮男帶女友慶祝逃逸滿5週年就遭警方逮捕。

越籍女友一時無法接受喜悲瞬間，警方在詢問阮男時，女友在旁不斷對阮男訴說越南話道別，淚珠更是大滴、大滴地落下。