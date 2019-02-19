影／企業化經營販毒 監視器躲警反成販毒鐵證

2019-02-19 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市刑警大隊偵三隊半年多前接獲線報，翁姓男子為首的販毒集團，在高市鳳山區、屏縣東港鎮跨區販毒牟利，警方上周緝獲販毒主嫌翁姓男子、黃姓男子、楊姓男子與林姓男子等人，警方查出，該販毒集團採企業化經營，層層管理，小弟監督銷售管道、上繳帳款，翁則是老闆，以「業績」決定獎金分紅，警方上周收網，逮捕翁等共5人到案，警詢後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，檢方向法院聲押5人獲准。

警方調查，翁姓男子（38歲）販毒集團首腦，採企業化方式經營，層層管理，由旗下小弟們分層負責，有的負責監督銷售，繳交帳款，還有負責第一線與藥腳交易。

警方調查，翁經營販毒集團，還會視獎金分成，與集團成員七三分。警方調查，翁生性狡詐，為躲避警方查緝，在家中裝設多部高解析度監視器，照著路口左右兩側，平時小心翼翼確認門口無警力埋伏後才敢出門。

警方早已掌握犯嫌作息，趁翁外出時，在家中佈下天羅地網，並以監視器監控翁進門時機，當場逮獲，警方在監視器發現，翁在玄關分裝毒品畫面更成為販毒鐵證。

警方在翁得家中查扣海洛因、安非他命、毒品吸食器，在他身上查到現金10萬多元，家中還有現金14萬，起獲疑似販毒所得贓款共24萬6千元。