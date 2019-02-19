妹搭上陌生男車 兄為救妹挨1槍

2019-02-19 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



林姓少女搭葉男的轎車，一夜未歸，林父以手機定位找到女兒的位置，與兒子「阿瑜」及女兒的男友「阿逸」前往尋找，「阿瑜」、「阿逸」持棍棒敲破葉男所駕車的車窗救出妹妹，葉不滿開槍擊中「阿瑜」右大腿，台中高分院依重傷害等罪將葉判刑6年。圖／本報資料照 分享 facebook 林姓少女搭葉男的轎車，一夜未歸，林父以手機定位找到女兒的位置，與兒子「阿瑜」及女兒的男友「阿逸」前往尋找，「阿瑜」、「阿逸」持棍棒敲破葉男所駕車的車窗救出妹妹，葉不滿開槍擊中「阿瑜」右大腿，台中高分院依違反槍砲、重傷害等罪將葉判刑6年。得上訴。

判決書指出，葉男於民國98年間，受宋姓友人之託保管改造手槍及子彈，他將槍彈放在車上。葉經朋友介紹認識林姓少女、陳姓少女，於106年8月29日上午，駕車至南投縣埔里鎮某國中附近早餐店，搭載林姓、陳姓少女四處遊玩。

林姓少女的父親因女兒8月29日起即未歸，經調閱該國中附近監視器 ，發現女兒是搭葉男的車離開，並於8月30日中午，以手機定位服務找尋女兒，發現女兒位置顯示在埔里鎮隆生路附近。

林父開車搭載兒子「阿瑜」及女兒的男友「阿逸」前往尋找，旋於同日下午，發現葉所有前揭車輛停放在該處，且葉與林姓、陳姓少女均在車上。

葉男發現林父、「阿瑜」、「阿逸」追來，欲駕車離去，林父因此駕車停在葉車輛後方，欲阻止葉離開，「阿瑜」、「阿逸」則分持棍棒下車，欲打開葉右側車門，惟因車門反鎖，兩人遂以棍棒敲破葉車輛副駕駛座及副駕駛座之後座玻璃並打開車門後，將兩女自座位拉出。

葉見狀因此心生不滿，持改造手槍下車，於駕駛座旁先朝「阿瑜」站立車門右側方向射擊1槍，並未擊中「阿瑜」，葉隨即由駕駛座旁繞過車頭左前方至車頭右前方附近，向「阿瑜」右大腿射擊1槍，打中被害人右大腿，致「阿瑜」受重傷害。經警循線逮獲葉男，查扣槍彈。