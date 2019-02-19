成大女研究生命案 南檢起訴清潔工求處死刑

2019-02-19 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南地檢署偵辦林姓男清潔工人涉嫌殺害成大女研究生命案，今天偵查終結，依強制猥褻殺人罪嫌將林提起公訴，圖為南檢外觀。圖/本報資料照片 分享 facebook

台南地檢署偵辦林姓男清潔工人涉嫌殺害成大女研究生命案，今天偵查終結，依強制猥褻殺人罪嫌將林提起公訴。南檢指出，林遭查獲後，對於犯案過程避重就輕推卸責任，否認猥褻被害人，並供稱一時氣憤，失手致被害人於死，毫無悔意，建請法官就林所犯罪量處極刑。

檢方調查，林為成功大學社會科學院教育研究所臨時清潔工，負責社科院教研所環境清潔工作，去年10月28日11點，林在社科院大樓南棟4樓打掃時，邀約陳姓女被害人至社科院大樓北棟2樓諮商室。

2人進入諮商室後，林即出手抓捏、親吻她胸部，經抵抗尖叫呼救，林唯恐他人聽聞，為使她無法反抗，持放置於諮商室抹布塞入她口中，再用雙手掐按頸部達十餘分鐘，致頸動脈及呼吸道遭壓迫而腦部缺氧窒息死亡才停手，並把女推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾後，將諮商室房門上鎖，逃離現場。

林承認以抹布塞入被害人口中，雙手掐住頸部十餘分鐘致死，但供稱與陳女因借款糾紛有爭執，一時氣憤出手掐被害人。

檢察官依林供述、相關證人證述、法醫研究所鑑定書、台南市警察局鑑驗書等事證，查得林有強制猥褻事證。認為陳沒有借款給被告的可能，認林辯稱以還款為由邀約陳女到諮商室，因借款糾紛生爭執一時氣憤殺害被害人等語，不足採信。

南檢指出，被害人穿著緊身牛仔褲完整，沒有遭強脫，或被褪去又穿上的跡象，下半身、陰道內外及附近等處均無外傷；再經採集相關檢體鑑定結果，並沒有與被告ＤＮＡ型別相符的生物跡證。

檢方考量被告與被害人沒有深仇大恨，為滿足一己私慾，誘騙被害人至難以求援之處加以強制猥褻後，強勒被害人頸部致被害人死亡，手段兇殘，惡性重大，引起成大校園師生極度不安與恐慌，請法官處以死刑。