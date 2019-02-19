你孫子買毒沒給錢！ 機警員警保住老榮民20萬老本

2019-02-19 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化警分局民生路派出所員警逮獲郭姓車手，起出33萬元現金。照片／警方提供 分享 facebook

80歲陳姓老榮民接獲詐騙集團電話，謊稱他的孫子購買價值150萬元毒品尚未付款，要他立即給錢，否則將他的孫子不利，他信以為真，昨天上午在員林市員林國小親手面交20萬元給郭姓車手，郭得手後，昨天在彰化火車站流連，因形跡可疑，被彰化警方查獲，保住了老榮民的老本。

彰化分局民生派出所警員莊佳瑜、翁士鈞昨天在彰化火車站巡邏時，發現36歲郭姓車手神情緊張，十分可疑 ，立即趨前盤查，郭承認是詐欺車手，當場查獲1支手機、1張提款卡及2袋分別裝金20萬元及13萬3千的現金，合計33萬3仟元，偵訊後，今天依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，被害人陳姓榮民表示，日前他接獲電話，對方稱他的孫子向購買3公斤安非他命，價值150萬元，卻尚未付款，如果不立即給錢，將對他的孫子不利，他因為擔心孫子安全，依照對方的指示，昨天上午開車到員林市員林國小，將20萬現金交給郭姓車手詐欺車手，郭得手後，到達彰化火車站準備接受詐騙團進一步指示時，即被機警的警員莊佳瑜、翁士鈞查獲。

陳姓老榮民回家後，發現孫子未回到家，回撥電話給詐騙集團，但已關機轉語音信箱，才發覺受騙，在尚未向警察機關報案時，就接到警方電話，通知他領回20萬元失金，讓他喜出望外，感謝彰化警方迅速破案逮捕詐騙車手，將他辛苦工作存下來的老本，全數找回來。