親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

酒駕=殺人？問題不在擬制故意 在背後原因

學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

你孫子買毒沒給錢！ 機警員警保住老榮民20萬老本

2019-02-19 11:28聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化警分局民生路派出所員警逮獲郭姓車手，起出33萬元現金。照片／警方提供
彰化警分局民生路派出所員警逮獲郭姓車手，起出33萬元現金。照片／警方提供
分享

80歲陳姓老榮民接獲詐騙集團電話，謊稱他的孫子購買價值150萬元毒品尚未付款，要他立即給錢，否則將他的孫子不利，他信以為真，昨天上午在員林市員林國小親手面交20萬元給郭姓車手，郭得手後，昨天在彰化火車站流連，因形跡可疑，被彰化警方查獲，保住了老榮民的老本。

彰化分局民生派出所警員莊佳瑜、翁士鈞昨天在彰化火車站巡邏時，發現36歲郭姓車手神情緊張，十分可疑 ，立即趨前盤查，郭承認是詐欺車手，當場查獲1支手機、1張提款卡及2袋分別裝金20萬元及13萬3千的現金，合計33萬3仟元，偵訊後，今天依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，被害人陳姓榮民表示，日前他接獲電話，對方稱他的孫子向購買3公斤安非他命，價值150萬元，卻尚未付款，如果不立即給錢，將對他的孫子不利，他因為擔心孫子安全，依照對方的指示，昨天上午開車到員林市員林國小，將20萬現金交給郭姓車手詐欺車手，郭得手後，到達彰化火車站準備接受詐騙團進一步指示時，即被機警的警員莊佳瑜、翁士鈞查獲。

陳姓老榮民回家後，發現孫子未回到家，回撥電話給詐騙集團，但已關機轉語音信箱，才發覺受騙，在尚未向警察機關報案時，就接到警方電話，通知他領回20萬元失金，讓他喜出望外，感謝彰化警方迅速破案逮捕詐騙車手，將他辛苦工作存下來的老本，全數找回來。

住新北市永和區的郭姓車手供稱，他前年騎車發生車禍，右腿骨折住院一個多月後，因傷勢無法再修理機車，被老闆解雇。失業一年多後，今年2月被吸收為車手，昨天搭火車到員林市取款。

彰化警分局民生路派出所員警逮獲郭姓車手，起出33萬元現金。照片／警方提供
彰化警分局民生路派出所員警逮獲郭姓車手，起出33萬元現金。照片／警方提供
分享

元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

影／通緝犯遇勇跑雙警 3秒就GG

2019-02-19 12:11

任憑比特犬廝殺啃咬 經營鬥狗場由賭客盡情下注

2019-02-19 11:25

三重青少年相約談判 焚燒2輛機車洩憤

2019-02-19 10:49

惡飼主害3波斯幼貓眼球脫落 還叫Uber丟包收容所棄養

2019-02-19 09:17

帶2活貓 連闖台港海關

2019-02-18 23:41

他趴引擎蓋擋車 被甩身亡

2019-02-18 23:34

社工多次輔導 難防「一時想不開」

2019-02-18 23:28

勒妻迷昏子女 他燒炭全家俱亡

2019-02-18 23:23

中市一家4口燒炭亡 姨子爆：房事不睦

2019-02-18 22:04

台中女子要離婚被丈夫惡言 網友提醒她台中剛發生悲劇

2019-02-18 21:05

屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

2019-02-18 17:52

洗車場女童命案 父難逃過失致死刑責

2019-02-18 17:01

北市東區男子墜樓 全身骨折命危送醫

2019-02-18 15:10

台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗

2019-02-18 14:42

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

太平一家4口燒炭亡 社工曾加強訪視仍未救回

2019-02-18 14:36

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮

2019-02-18 12:11

影／高雄魷釣船俊榮號福克蘭失火 獲救船員臉書貼影片

2019-02-18 11:52

台籍遠洋漁船俊榮號福克蘭爆炸 5名船員失聯

2019-02-18 11:20

毒男持西瓜刀搶南屯超商4萬 昨晚被警緝捕到案

2019-02-18 09:23

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

知名社群平台前幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆

2019-02-18 16:00

獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」

2019-02-18 16:08

港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

2019-02-18 14:32

女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美

2019-02-18 16:31

南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞擊2死

2019-02-18 16:20

影／草屯大觀市場火警悶燒 恐怖濃煙亂竄吞沒市場

2019-02-18 17:24

台南酒駕傷亡車禍不斷 市長動怒警全面取締3天

2019-02-18 21:05

鳳梨田水溝挖出17世紀紫砂壺 中研院研究員借展覽挨告

2019-02-18 19:02

中市一家4口燒炭亡 姨子爆：房事不睦

2019-02-18 22:04

台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑

2019-02-18 13:25

台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬

2019-02-18 13:48

新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋

2019-02-18 14:38

千萬賓利被撞再遭機車追撞 車主要肇事者別打悲情牌

2019-02-18 23:09

闖愛河違法擺攤被攔下 婦人PO網討拍被罵爆

2019-02-19 02:09

91歲高齡駕駛釀1死1重傷車禍 老翁：我有更新駕照

2019-02-18 19:56

影／快步穿越道路遭車撞 高齡兄妹晚間雙亡

2019-02-18 22:06

路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」

2019-02-18 15:48

台中一家4口燒炭死亡相驗 檢：吳妻頸有勒痕手肘瘀血

2019-02-18 18:32

9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了

2019-02-18 16:09

女主播秦綾謙夜會男子 前公婆拿光碟勒250萬判刑定讞

2019-02-19 10:10

台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗

2019-02-18 14:42

中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡

2019-02-18 13:35

波斯貓遭竊 失主：不解國門安檢防疫為何竟如此鬆散

2019-02-18 19:58

男子酒駕開車撞上3名晨運老人 急救後2死1重傷

2019-02-19 11:12

屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00

3名熟女租老旅社當「貓仔間」 80歲老翁尋歡被逮

2019-02-18 15:04

廖天隆燒炭亡 遺書寫悲憤心情

2019-02-18 23:27

播報年改新聞惹訟 張雅琴：議題可受公評

2019-02-18 13:10

晨運婦人遭車撞飛 右小腿撞斷肚破腸流慘死

2019-02-19 10:46

小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下

2019-02-18 13:18

影／太平夫攜妻兒燒炭4死慘劇 檢方：擇日解剖複驗

2019-02-18 17:27

Facebook否認台北自殺者曾在公司任職

2019-02-18 23:58

新台幣2000元換170萬美金？ 台東單身熟女險被詐騙

2019-02-19 09:40

勒妻迷昏子女 他燒炭全家俱亡

2019-02-18 23:23

查LV假貨竟中飽私囊 保二小隊長貪汙起訴

2019-02-18 17:23

車上竟有大冠鷲還遭鷹爪傷臉 酒駕男嘆：不是吉祥物

2019-02-19 10:58

影／台中1家4口燒炭亡 失業夫曾尋短校方報高風險家庭

2019-02-18 13:59

台中4口燒炭亡 社會局加強訪視難挽憾事

2019-02-18 17:00

洗車場女童命案 父難逃過失致死刑責

2019-02-18 17:01

情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

2019-02-18 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top