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一刀刺死同鄉移工殺人罪聲押 鄭文燦明將慰問桃園警方

2019-02-18 23:58聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園區中正路巷口廣場昨凌晨1點多發生越南移工鬥毆，其中1名阮姓男子持水果尖刀，刺進張姓同鄉心臟，導致他失血過多斃命，警方獲報調閱監視器，昨傍晚6點陸續將涉案等7人拘捕到案，檢方複訊後深夜將阮向法院聲押，其餘6人均5萬元交保。

由於桃園市警察局新任局長陳國進上周三（13日）剛就任，本件越南籍移工命案發生時機敏感，承辦的桃園警分局也在17小時內破案，兵分多路到7名涉案移工各個不同的宿舍逮人，對此桃園市長鄭文燦為表重視，預計明天一早10點到桃園分局分局長室慰勞承辦人員。

警方調查，全案起因於移工武姓男子（27歲），之前和一起在工廠上班的同鄉有口角，武更放話要找對方出來談判、算帳，雙方的共同友人張姓、阮姓男子想當和事佬，昨晚11點多剛好在中正路巷口廣場和武遇到。

張當時對武說「大家都越南人，同鄉就不要計較」，但武不接受，又撂來另名阮姓男子（29歲）等共6名同夥，把張、阮包圍後一陣拳打腳踢；其中，武找來的阮姓友人抽出隨身攜帶的水果刀攻擊，直接刺中張的心臟，害他倒臥血泊陷入昏迷，送醫搶救仍因失血過多不治。

案發後眾人一轟而散，警方獲報先調閱監視器，釐清涉案共7名移工，並組成專案小組追查，昨兵分多路到7名嫌犯各在新北樹林、桃園八德、蘆竹，以及大園的宿舍，傍晚6點多將全數人帶回偵訊，也在案發地附近路邊查獲丟棄的凶刀，今早訊後依殺人罪嫌將7人移送桃園地檢署偵辦。

檢方今複訊後，深夜依殺人罪嫌將持刀的阮男向法院聲請羈押，而武姓男子6人均諭令5萬元交保。

檢方依殺人罪嫌將持刀的阮姓男子（中）聲請羈押。記者曾健祐／攝影
檢方依殺人罪嫌將持刀的阮姓男子（中）聲請羈押。記者曾健祐／攝影
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移工越南殺人
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