屁孩砍人被求償母說「不公平」 法官：要怪就怪你兒子

2019-02-18 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子謝亞軒去年在南京東路飆車競速撞死3人，引起社會關注；他早在3年前仍未成年時，夥同其餘4人在台北市信義區、捷運永春站前，持刀追砍張姓男子，張失血過多一度休克，送醫撿回一命。台北地檢署依法給付112萬元給張，事後連帶和謝亞軒、謝的父母等人追討，台北地方法院今天開庭，謝的母親認為，只要求他們償還補償金並不公平，但法官聽聞直言，「你要怪就怪他（指謝亞軒），這對被害人更不公平」。

謝亞軒（22歲）去年10月和友人在台北市南京東路上飆車競速，謝失控撞死正在搬運紙箱的黃姓夫婦、大樓謝姓保全等3人，惡劣行徑引起外界群情激憤，曾有民眾痛罵謝三字經，檢方依妨害公眾往來致死罪起訴，最重可判無期徒刑，案件仍在法院審理中，謝目前在看守所羈押中。

謝亞軒15歲就曾犯殺人未遂案件，也曾吸食毒品、打人，被收容2年。他2016年12月2日疑因債務糾紛，夥同其餘4人持西瓜刀，在忠孝東路五段持刀追砍年約20餘歲的張男，造成張身上多處刀傷，鮮血直流，一度因失血過多休克，緊急送醫搶救撿回一命。

台北地檢署依犯罪被害人保護法，先給付張醫療費、精神慰撫金、減少勞動力損失等共112萬元，事後聲請支付命令，向謝亞軒等人請求連帶清償112萬元，又因謝犯案時未成年，因此他的父母也成為連帶求償債務人；謝亞軒和父母收到支付命令，不服提出異議。

台北地方法院今天開庭，謝亞軒被借提出庭，謝母也一同到庭；謝亞軒打悲情牌，他向法官表示，當初已答應要賠償張100萬元，「我們家的房子已經被假扣押了」。

謝母則指出，案子至今還沒結束，「我們是願意賠啦」，對方要求要賠200多萬元，他們則已經答應要賠償100萬元，不明白為何檢方還要他們連帶賠償112萬元，「這對我來說...不公平」。