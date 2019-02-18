情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

相關新聞
洗車場女童命案 父難逃過失致死刑責2019-02-18 17:01
北市東區男子墜樓 全身骨折命危送醫2019-02-18 15:10
台中太平男帶妻小燒炭亡 臉書露負面訊息：做人失敗2019-02-18 14:42
新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋2019-02-18 14:38
太平一家4口燒炭亡 社工曾加強訪視仍未救回2019-02-18 14:36
台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑2019-02-18 13:25
影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮2019-02-18 12:11
影／高雄魷釣船俊榮號福克蘭失火 獲救船員臉書貼影片2019-02-18 11:52
台籍遠洋漁船俊榮號福克蘭爆炸 5名船員失聯2019-02-18 11:20
毒男持西瓜刀搶南屯超商4萬 昨晚被警緝捕到案2019-02-18 09:23
注定要抓到你 中午摩鐵開毒趴他栽在同名警察手中2019-02-17 23:41
要犯陳勇志槍殺2人逃死 台中高分院改判無期徒刑2019-02-17 23:00
影╱他勸「都越南人別計較」 慘遭同鄉一刀狠刺心臟斃命2019-02-17 21:03
桃園越籍移工鬥毆 1人遭砍死7人遭逮2019-02-17 20:22
小客車行跡可疑遭攔查 後座便當盒內兩層裝滿子彈2019-02-17 19:05
女子疑丈夫外遇 縱火燒屋還吼「不要家我就毀了它」2019-02-17 16:30
嚇！男當街刀捅自己8刀 倒地送醫身亡2019-02-17 14:30
影／槍砲慣犯跳樓脫逃卡3樓遮雨棚 3警拉頂hold他半小時2019-02-17 14:15
警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長2019-01-28 23:56
熱門文章
私密處常發炎…醫勸停性生活 空姐嘆「不能停」真相令人怒2019-02-18 10:35
獨／「若要被關，我寧可死」 涉賄議員廖天隆燒炭自殺亡2019-02-17 19:30
搭火車被阿伯佔位…本想讓座 女兒一句話讓她怒討回座位2019-02-18 09:25
正談離婚中 中市太平夫妻帶兩年幼子女燒炭亡2019-02-18 11:59
被撞有酒駕！新化車禍3傷1男童亡 酒測值爆表達1.272019-02-17 22:22
台南3車連環撞 一歲半男童送醫不治死亡2019-02-17 20:43
涉賄議員尋短 遺書寫「不是畏罪自殺是以死明志」2019-02-17 20:46
臉書亞太區幹部 今墜樓身亡雙腳高掛圓環外牆2019-02-18 16:00
女子從飯店13樓墜樓當場死亡 母傷心痛哭2019-02-18 08:53
港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港2019-02-18 14:32
影／93歲賓士車駕駛 疑疲勞爆衝撞進北捷唭哩岸站2019-02-17 18:24
中華電信假交易真貸款8億餘 中檢起訴中華電信25員工2019-02-18 11:17
獨／新北警花遭影射拍性愛片 網瘋傳重傷她「告到底」2019-02-18 16:08
扯！家庭聚會分兩桌 店員竟要求「禁止交談」2019-02-18 10:21
涉賄議員廖天隆燒炭亡 給妻遺書：無法瓦全只好玉碎2019-02-18 12:02
台中國中女老師失蹤4天 家人報警急尋人2019-02-18 09:52
台中一家4口燒炭亡 妻子雙手膠帶纏綁死因可疑2019-02-18 13:25
太魯閣落石砸破客運車頂 老翁距離不到1公尺很淡定2019-02-17 20:21
高鐵上吃麻糬花生粉灑滿地 男視而不見到站就下車2019-02-18 12:31
涉賄嘉義市議員以死明志 法院：民刑事訴訟均終止2019-02-17 20:42
新北兩夫妻門窗緊閉陳屍床上 全身呈桃粉色斑紋2019-02-18 14:38
CPR「不敢停下來」 從死神手中救人少年獲表揚2019-02-18 11:33
台東貪醫陳仁文案 更三審女友人免刑但沒入4800萬2019-02-18 13:48
2毛錢鐵絲竊案 檢「追殺」到終審2019-02-18 00:22
影╱北市文山區民宅冒火舌 床上發現一男焦屍2019-02-17 19:11
影／男子暴打八旬阿嬤未羈押 南檢：將視療程再提抗告2019-02-17 18:10
影／黑白雙B狹路相逢互不相讓 逼車亮槍恐嚇雙雙被逮2019-02-18 12:11
女退租前刷油漆整理蹲地照曝光 網歪樓：背影好美2019-02-18 16:31
3傷1幼兒枉死車禍 駕駛酒測值1.27竟非肇事主因2019-02-18 10:18
警方愛河燈會四處搭訕 「誰做了壞事？」內情卻暖心2019-02-17 22:16
路邊白雞不要撿！以為加菜 小心牠有「特別身世」2019-02-18 15:48
中邪？ 男子闖宮廟挖香灰灑一地 隨後當街持刀自捅亡2019-02-18 13:35
說好的緩刑沒了 涉訟議員自殺2019-02-18 00:43
小客車行跡可疑遭攔查 後座便當盒內兩層裝滿子彈2019-02-17 19:05
困電梯點火求救 老婦燒死2019-02-18 00:45
影╱他勸「都越南人別計較」 慘遭同鄉一刀狠刺心臟斃命2019-02-17 21:03
影╱93歲翁誤把油門當煞車踩撞進捷運站 險撞到過馬路幼童2019-02-17 20:20
南榮公墓前車禍 行人闖紅燈遭91歲駕駛撞1死1傷2019-02-18 16:20
小客車國道追撞貨車 被撞司機拋飛、乳牛慘壓車下2019-02-18 13:18
9女19男雜交趴開庭 3主辦人認罪：不會再犯了2019-02-18 16:09
留言