情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

2019-02-18 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



黃姓女子今天下午在男友住處燒炭自殺，陳姓女友人聞訊前往關心，吸入濃煙昏厥，兩人被送醫急救無大礙，警方初步查出，黃因男友移情別戀而尋短。

警方調查，今天下午近1點，黃姓女子（20歲）在男友位於台北市南港區福德街的住處燒炭，事前向友人陳姓女子（20歲）透露輕生念頭，陳趕往關心，途中撥打119報案，進入屋內後身體不適。