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情關難過！妙齡女在男友家燒炭自殺友救人也嗆昏

2019-02-18 17:52聯合報 記者李奕昕╱即時報導

黃姓女子今天下午在男友住處燒炭自殺，陳姓女友人聞訊前往關心，吸入濃煙昏厥，兩人被送醫急救無大礙，警方初步查出，黃因男友移情別戀而尋短。

警方調查，今天下午近1點，黃姓女子（20歲）在男友位於台北市南港區福德街的住處燒炭，事前向友人陳姓女子（20歲）透露輕生念頭，陳趕往關心，途中撥打119報案，進入屋內後身體不適。

消防隊獲報到達，發現兩人意識不清，仍有生命跡象，趕緊送醫急救，經治療已出院；警方查出動機是感情因素，案發時黃的男友不在家，檢視現場沒有打鬥痕跡，未發現遺書。

黃姓女子在男友住處燒炭自殺，陳姓女友人聞訊前往關心，吸入濃煙昏厥，兩人被送醫急救...
黃姓女子在男友住處燒炭自殺，陳姓女友人聞訊前往關心，吸入濃煙昏厥，兩人被送醫急救無大礙。記者李奕昕／翻攝
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