台東警籲宮廟勿邀少年參與元宵遶境 宮廟：主動來難拒

2019-02-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年台東地區元宵廟會遶境祈福活動將於19日明天登場，此外，台東市大豐地區也有35個宮廟在20日合辦大豐地區遶境活動，由於台東縣教育局要求學校勿讓學生參頭遶境活動，台東縣警局各主動出擊要轄區各宮廟勿邀請少年（學生）參加遶境隊伍，共同參與保護未成年少年(學生)安全；但有宮廟「人家主動參加，很難拒絕」；學校也說，家長幫子女請事假，不准假，實在為難。

因往年元宵遶境都有不少中小學學生請事假參與台東元肖遶境祈福活動，今年元宵遶境活動適逢學校上課日，為避免影響其學生上課就學權益，台東縣教育處長林政宏今天呼籲學校要約束好學生，別讓學生參加遶境活動，多數學校反應「會盡力配合，但有時是家長熱中廟活動，主動來打電話幫子女請假，帶著子女參與元宵廟會活動，要學校不淮假，實在為難， 也只能口頭勸導。

至於台東縣警局則是從15日起就動員轄區警力，分赴轄區各宮廟拜訪宣導「請勿邀請少年（學生）參加遶境隊伍」且請宮廟負責人簽署「禁止設臨時壇、凌晨0時前解散及共同反暴力、反毒品、反幫派、反飆車」約制書。

不過，多數宮廟負責人當場向警方反映「有些熱中廟會的活動的家長主動孩子來參加，很難拒絕人家參與」台東警方則表示，有家長陪同的，警方不便介入約束，但希望宮廟負責人不要主動「招兵買馬」找少年參加，確保學生安全。