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洗車場女童命案 父難逃過失致死刑責

2019-02-18 17:01中央社 高雄18日電

高雄洗車場女童命案，檢方雖初步排除父親鄺男謀害女兒意圖，但不論是女童自行拿噴槍玩耍致死，或是鄺男持噴槍朝她噴射所致，都難逃過失致死罪，面臨2年以下有期徒刑刑責。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦今天表示，全案相關跡證陸續浮現，也都會加以參酌，但女童解剖複驗報告尚未出爐，截至目前掌握跡證，全案仍依過失致死罪嫌偵辦。

檢方雖初步排除鄺男謀害女兒意圖，但不論是女童自行拿噴槍玩耍致死，或是鄺男持噴槍朝女兒噴射所致，都難逃過失致死罪，面臨2年以下有期徒刑刑責。

全案經檢警專案小組勘驗現場錄影監視帶、採集噴槍指紋和DNA鑑驗，發現女童當時雖沒下車，但致死的噴槍手把及噴嘴則都驗出女童DNA，鄺男也曾供稱女兒當時曾拿洗車噴槍把玩並放入口中。

至於媒體報導鄺男家境，檢方表示，由於無關案情，且涉及個人隱私，專案小組並沒有詳查。負責偵辦的高雄市左營警分局也表示，鄺男到案僅稱自己從事服務業，沒有提及從事房仲業，筆錄中並未多過問家境狀況。鄺男從事房仲業業績不錯，經常受公司表揚，常在自己臉書秀業績獲公司表揚照片。

鄺男1月20日開車載3歲女兒到左營區自由三路上一處加油站自助洗車區洗車釀成意外，女兒經送醫因「氣體栓塞」不治。案發後檢警查扣現場監視影帶、洗車噴槍證物，鄺男訊後依過失致死罪嫌諭令以新台幣6萬元交保。檢方會同法醫在1月24日會同解剖複驗。

高雄女童遭噴槍奪命，檢警查驗出噴槍槍口和槍把有女童的DNA。聯合報系記者林保光／...
高雄女童遭噴槍奪命，檢警查驗出噴槍槍口和槍把有女童的DNA。聯合報系記者林保光／攝影
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