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北市東區男子墜樓 全身骨折命危送醫

2019-02-18 15:10聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市東區大安路一段16巷一處大樓旁地下停車場入口，下午近兩點時突然傳出巨響，附近民眾查看後，發現一名柴姓男子（58歲）倒臥在血泊中，消防人員到場後，發現男子全身骨折病失去呼吸心跳，警方與消防人員姜男子送往國泰醫院急救，並調查事發原因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市停車場骨折
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

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