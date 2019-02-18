北市東區男子墜樓 全身骨折命危送醫

2019-02-18 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市東區大安路一段16巷一處大樓旁地下停車場入口，下午近兩點時突然傳出巨響，附近民眾查看後，發現一名柴姓男子（58歲）倒臥在血泊中，消防人員到場後，發現男子全身骨折病失去呼吸心跳，警方與消防人員姜男子送往國泰醫院急救，並調查事發原因。

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