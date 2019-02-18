販毒還想妄想同夥扛 遭眾人反咬判刑14年

2019-02-18 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園蘇姓男子擔任販毒集團中盤商，找來謝姓、呂姓、林姓以及羅姓等同夥，2017年7月起利用女友於大興西路租屋處當據點，分裝K他命賣給KTV、夜店民眾使用，遭逮後蘇還想讓謝「自己扛下來」，後遭共犯反咬，法官審酌蘇為主嫌，累犯，判他14年，其餘4人判處1年4月至6年8月不等。

檢警調查，蘇男（26歲）除了提供據點，並負責接洽上游毒品貨源，並和呂男（22歲）打出「超跑租賃」、「水蜜桃禮盒」的推銷簡訊，掩蓋販毒目的，再和其他同夥一起分裝、出售。

海巡署接獲線報到場逮人，當場起獲400多公克的K他命、2000多公克的混合毒品，另有墊子磅秤、封口機及封口袋等，並逮捕林、謝2人，幾天後再循線抓到上游的呂男、主嫌蘇男；檢方訊時，蘇否認販毒，辯稱沒有提供貨源給同夥，但呂、謝及林都坦承有一起販毒。

而謝在押期間，蘇曾到桃園看守所接見，謝曾對他說「因為我幾乎都所有自己扛下來」，並小聲說「律師有給你看那個，筆錄」，蘇則回「我知道」，院方認為，若蘇和案件無關，謝何須在接見時和他確認自己扛下所有事，還要探尋筆錄內容，呂也說，264包毒品是蘇暗示要他扛的。

法院認定，警方查緝過程，謝、呂沒有指出蘇為共犯，是在替他掩飾卸責，但蘇空言否認沒有參與，不足採信。

院方審酌，蘇11次販毒、1次持有毒品，且有酒駕前科構成累犯，依法加重其刑，依毒品危害防制條例判處他有期徒刑14年。而謝、呂、林偵查、審理中坦承自白，符合減刑要件，各判3年6個月至6年8個月。