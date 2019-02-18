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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

捷運站深夜出現尾隨男 搭訕年輕女子：可以加Line嗎

2019-02-18 14:45聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

小心捷運站尾隨男！台北市北投區24歲男子，16日深夜11時許，從石牌捷運站2號出口鎖定21歲年輕女子，一路尾隨約200公尺後，上前搭訕，開口就說「可以和你做朋友嗎？」「可以加line嗎？」女子受到驚嚇，幸好蘇姓男子及時上前追人，並報警處理。警方循線找到住在轄區內的尾隨男，並依照社會秩序維護法移送裁處。

蘇男陪女友到警局報案，女友受到驚嚇，回想過程忍不住哭泣。警方調查，犯嫌在捷運站出口講電話，看到蘇男的女友從捷運站出站，隨即跟上前，尾隨約200公尺，蘇男女友發現遭人尾隨，害怕得加快腳步。

嫌犯搭訕蘇男女友，問能否當朋友，互相交換line？女子害怕的回答「不好意思」，這時蘇男看到女友，立即上前追行徑怪異的嫌犯，但嫌犯快速逃進附近住戶大門。待業中的嫌犯到案說明供稱，第一次看到這名女子，真的想和她做朋友，才會上前搭訕詢問。全案依社會秩序維護法移送裁處。

蘇姓男友事後在臉書北投之北投幫發文，1名男子從石牌捷運站2號出口，拚命搭訕落單女子，自己的女友回家遭到尾隨，還被強硬搭訕，受大驚嚇，當下向前追上去，男子快步躲進大門，可能是西安街1段的住戶，已報警處理，提醒夜歸女性注意安全。

捷運北投北市
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