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台籍遠洋漁船俊榮號福克蘭爆炸 5名船員失聯

2019-02-18 11:20聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台灣的遠洋魷釣船「俊榮」號本月11日在福克蘭海域作業，引勤室發生爆炸，船上69名...
台灣的遠洋魷釣船「俊榮」號本月11日在福克蘭海域作業，引勤室發生爆炸，船上69名員工，有5名外籍船員仍失聯中。 圖／報系資料照
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台灣的遠洋魷釣船「俊榮」號本月11日在福克蘭海域作業，引勤室發生爆炸，船上69名員工，有5名外籍船員仍失聯中。

農委會漁業署副署長林國平表示，漁業署接到訊息後，監控中心聯繫外交部相關搜救體系，福克蘭派飛機與船營救，我國漁船也有在周圍，相關的人已經救出大部分，還有5位船員搜救中。

漁業署表示，我國籍「俊榮」漁船於2月11日於距英屬福克蘭群島Stanley港北方75浬海域發生火災，該船共計有69名船員其中，包含台灣籍4名，印尼籍28名，菲律賓22名，緬甸籍5名，越南籍9名，中國大陸籍1名。火災發生後，「俊榮」漁船64名船員接駁至我國籍「日大益」漁船，5名菲律賓船員下落不明，漁業署漁業監控中心接獲通報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救指揮中心協助。

漁業署表示，福島搜救單位於2月11日即派遣直昇機、軍艦及船舶抵達案發海域搜救，「日大益」漁船上64名「俊榮」漁船船員已於12日接駁至我國籍「連榮」漁船，並由「連榮」漁船於15日將該64名船員載運至烏拉圭蒙特維多港。至於該5名下落不明菲律賓船員，福島搜救單位持續搜索中。

漁業署表示，目前「俊榮」漁船漂流於Stanley港東北方190餘浬海域，且由我國籍「錦玉龍號」漁船持續監控當中，另「俊榮」漁船船方告知，保險公司已於16日安排拖救船於巴西出海前往拖救「俊榮」漁船。

根據船長主訴，可能是因為引擎室更換機油濾清器不慎，引起爆炸，福克蘭方面已登船搜救，但船艙悶燒仍危險，現在仍持續搜救失蹤的5名船員中。

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