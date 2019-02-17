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他勸「都越南人別計較」 慘遭同鄉一刀狠刺心臟斃命

2019-02-17 21:03聯合報 記者曾健祐╱即時報導

越南籍武姓移工不滿阮姓同鄉和他有糾紛，今天凌晨1點多在桃園市桃園區中正路巷口廣場狹路相逢，在場的張姓、阮姓朋友試圖當和事佬勸架，要武念在「大家都越南人，不要記仇」，但武不甘心撂來6人，結果一陣拉扯，阮持刀刺中張的心臟斃命，警方已逮捕涉案7人朝殺人罪偵辦。

桃園警分局調查，武男之前在工廠時，因為糾紛和阮相處不睦，原本就一直懷恨在心想找他談判，剛好今天凌晨1點多，雙方在中正路巷口廣場巧遇，雙方的共同友人張男、阮男試圖要當和事佬，原想替他們調解糾紛。

警方說，張當時向武說「大家都是越南同鄉，有誤會就不要計較」，但武仍心有不甘，剛好今天適逢假日，現場有不少朋友聚集，他就立刻找來其他6名同夥要再去和阮談判，結果雙方一言不合大打出手。

當時張、阮被包圍打趴在地，阮剛好身上帶著1把水果刀，拉扯中竟又持刀刺向張的心臟，害他當場血流如注倒地昏迷，緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告不治，另名阮姓友人右後腰也被劃到受傷。

附近民眾聽見噪音驚見有人倒臥血泊嚇得報案，警方獲報到場時涉案人等已經一轟而散，陸續逃回居住宿舍躲藏。

警方隨即調閱現場監視器，確認有7人參與圍毆，也在附近廣場走到發現沾滿血跡的凶刀，並兵分多路循線到新北樹林、桃園八德、大園及蘆竹逮人，傍晚5點多將7人陸續拘提到案，初步訊問持刀的阮坦承持刀，而武也說因為過去糾紛才起衝突。

警方訊後將依殺人罪嫌將涉案等7人移送桃園地檢署偵辦，同時報請檢察官相驗釐清確切死因。

阮男持刀刺死張姓同鄉。記者曾健祐／攝影
阮男持刀刺死張姓同鄉。記者曾健祐／攝影
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警方逮捕涉案7人。記者曾健祐／攝影
警方逮捕涉案7人。記者曾健祐／攝影
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越南殺人新北
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