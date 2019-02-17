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知名飯店廚師賭毒都沾 淪月光族涉販毒被逮

2019-02-17 10:30聯合報 記者袁志豪╱即時報導

何姓知名飯店廚師收入頗豐，卻愛賭又愛吸毒，薪水全部花光，只好鋌而走險暗地經營販毒，案經新北市刑大偵四隊掌握線索，昨天將他逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物，何否認販毒，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

新北市刑事警察大隊毒品查緝溯源中心去年12月接獲線報，台北知名飯店30歲何姓廚師竟私下在新北市、台北市販賣大麻、愷他命及毒咖啡包，牟取暴利花用；案經新北地檢署檢察官黃冠傑指揮新北市刑大偵四隊、刑事局偵八隊第二偵查隊、國道刑事警察大隊、台南市刑事警察大隊組成專案小組全力偵辦。

警方蒐證查出，何承租台北市南港區八德路四段一間商辦大樓作為毒品倉庫，專門藏放毒品，「藥腳」需要毒品時就前往倉庫；昨天專案小組發現何又向上游毒販進貨，清晨2時許前往搜索，起出大麻9包、一粒眠1包、愷他命12包、新興毒品咖啡包1889包等，將何逮捕到案。

警方調查，何擔任飯店廚師的收入頗豐，但平日喜好賭博及施用毒品，入不敷出，薪水所得全數花光，只好鋌而走險經營販毒生意；偵訊時，何否認販毒，供稱現場查到的毒品是賭博賭贏別人，對方欠他錢，改用毒品償還賭債所用，他也是要用來自己吸食，並沒有要販售。

新北市刑事警察大隊長黃建榮呼籲，販毒集團常用外表可愛的錠狀毒品，和精美咖啡包，打入年輕人市場，提醒民眾不要隨便服用來路不明的產品外，未來也將以區域聯防作為，從源頭開始打擊犯罪。

新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12...
新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12...
新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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新北市刑事警察大偵四隊掌握線索，將何姓廚師逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物。記者袁志豪／翻攝
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毒品販毒
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