知名飯店廚師賭毒都沾 淪月光族涉販毒被逮

2019-02-17 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



何姓知名飯店廚師收入頗豐，卻愛賭又愛吸毒，薪水全部花光，只好鋌而走險暗地經營販毒，案經新北市刑大偵四隊掌握線索，昨天將他逮捕到案，起出大麻、一粒眠、愷他命12包、新興毒品咖啡包近2千包等證物，何否認販毒，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

新北市刑事警察大隊毒品查緝溯源中心去年12月接獲線報，台北知名飯店30歲何姓廚師竟私下在新北市、台北市販賣大麻、愷他命及毒咖啡包，牟取暴利花用；案經新北地檢署檢察官黃冠傑指揮新北市刑大偵四隊、刑事局偵八隊第二偵查隊、國道刑事警察大隊、台南市刑事警察大隊組成專案小組全力偵辦。

警方蒐證查出，何承租台北市南港區八德路四段一間商辦大樓作為毒品倉庫，專門藏放毒品，「藥腳」需要毒品時就前往倉庫；昨天專案小組發現何又向上游毒販進貨，清晨2時許前往搜索，起出大麻9包、一粒眠1包、愷他命12包、新興毒品咖啡包1889包等，將何逮捕到案。

警方調查，何擔任飯店廚師的收入頗豐，但平日喜好賭博及施用毒品，入不敷出，薪水所得全數花光，只好鋌而走險經營販毒生意；偵訊時，何否認販毒，供稱現場查到的毒品是賭博賭贏別人，對方欠他錢，改用毒品償還賭債所用，他也是要用來自己吸食，並沒有要販售。