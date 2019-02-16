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社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

台南阿嬤被毆重傷凶嫌自稱有病 黃偉哲關切要求深究

2019-02-16 18:54聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南80歲沈姓老阿嬤上午在仁德區成功里活動中心休息時，59歲伊姓男子突然靠近持鋁製報夾猛打，阿嬤至少被打2分鐘頭破血流、左腿骨折住院需開刀治療；伊姓男子住東區和被害人不認識，自稱「我有思覺失調症，看不清楚」，打人「沒有原因」。原本歸仁警方依傷害罪嫌查辦，因市長黃偉哲得知要求警方須仔細追查依法嚴辦，也關切各社區公共場所安全與守望相助，將要求所屬協助各地方提升社區安全，阿嬤家屬也定提告，仁警方下午依殺人未遂置嫌移送法辦，並請衛生局評估是否需強制就醫。

監視畫面顯示，伊嫌趁阿嬤休息沒注意，偷偷靠近並拿起桌上1根鋁報夾，先朝阿嬤背後打了一下，阿嬤回頭問「打我幹嘛？」要離開時，竟又被追著朝背部腿部猛打，報夾打到掉地阿嬤手扶椅子想起身，左小腿又被猛踹一腳跪地不起，凶嫌接著又拿1根報夾朝跌坐地上阿嬤頭部猛打5下頭部濺血，阿嬤倒地又被打3次，報夾打到彎掉，阿嬤至少被莫名其妙痛打15次並被踹一腳，兩根鋁製報夾被打歪，阿嬤跪地求饒嫌犯照打，員警看到畫面都破口大罵。

下午犯移送時自稱「我有思覺失調症，看不清楚」，沈姓阿嬤告訴醫護人員，曾見過嫌犯但不認識也沒打過招呼，自己坐在那邊突遭往死裡打，當下反問「打我幹嘛？」沒想到嫌犯竟稱「你祖先是哪裡人？」她未理會竟要她跪下，她不從就說「要給我死」，打到滿臉是血求饒「我跟你跪」，但對方仍不停手。

警方表示，員警到場時凶嫌不斷咆嘯「Can you speek English」、「What are you doing」、「我是中華人民共和國的人，我是美國人」，還一度手指比地上說：「這裡是中華人民共和國」，甚至喊：「我叫你（指警察）拿槍打死我」。 伊嫌有竊盜前科無業，喪偶有2子女，雖自稱有精神症狀到診所求診，但未拿出相關精神障礙證明，警方也還連絡不上家屬。

阿嬤被踹斷腳倒地，伊姓男子持續持鋁報夾猛打。圖／記者周宗禎翻攝
阿嬤被踹斷腳倒地，伊姓男子持續持鋁報夾猛打。圖／記者周宗禎翻攝
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警方原依傷害罪嫌查辦，因市長黃偉哲關切阿嬤家屬提告，嫌犯依殺人未遂罪嫌送辦。記者...
警方原依傷害罪嫌查辦，因市長黃偉哲關切阿嬤家屬提告，嫌犯依殺人未遂罪嫌送辦。記者周宗禎／攝影
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思覺失調症警察醫護人員
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