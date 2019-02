台南阿嬤被毆重傷凶嫌自稱有病 黃偉哲關切要求深究

2019-02-16 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南80歲沈姓老阿嬤上午在仁德區成功里活動中心休息時,59歲伊姓男子突然靠近持鋁製報夾猛打,阿嬤至少被打2分鐘頭破血流、左腿骨折住院需開刀治療;伊姓男子住東區和被害人不認識,自稱「我有思覺失調症,看不清楚」,打人「沒有原因」。原本歸仁警方依傷害罪嫌查辦,因市長黃偉哲得知要求警方須仔細追查依法嚴辦,也關切各社區公共場所安全與守望相助,將要求所屬協助各地方提升社區安全,阿嬤家屬也定提告,仁警方下午依殺人未遂置嫌移送法辦,並請衛生局評估是否需強制就醫。

監視畫面顯示,伊嫌趁阿嬤休息沒注意,偷偷靠近並拿起桌上1根鋁報夾,先朝阿嬤背後打了一下,阿嬤回頭問「打我幹嘛?」要離開時,竟又被追著朝背部腿部猛打,報夾打到掉地阿嬤手扶椅子想起身,左小腿又被猛踹一腳跪地不起,凶嫌接著又拿1根報夾朝跌坐地上阿嬤頭部猛打5下頭部濺血,阿嬤倒地又被打3次,報夾打到彎掉,阿嬤至少被莫名其妙痛打15次並被踹一腳,兩根鋁製報夾被打歪,阿嬤跪地求饒嫌犯照打,員警看到畫面都破口大罵。

下午犯移送時自稱「我有思覺失調症,看不清楚」,沈姓阿嬤告訴醫護人員,曾見過嫌犯但不認識也沒打過招呼,自己坐在那邊突遭往死裡打,當下反問「打我幹嘛?」沒想到嫌犯竟稱「你祖先是哪裡人?」她未理會竟要她跪下,她不從就說「要給我死」,打到滿臉是血求饒「我跟你跪」,但對方仍不停手。