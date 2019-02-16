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白吃甜不辣、蝦捲 男子剛出獄又被抓

2019-02-16 15:49聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南施姓男子有竊盜毒品多項前科，去年12月才剛服完1年10月徒刑釋放出獄，又大喇喇到北區連鎖大賣場，徒手竊取賣場熟食區的滷甜不辣1支及白蝦捲1條，共價值25元，白吃後拍拍屁股就想走人，當場被賣場安管人員攔下報警處理，台南地院認施犯竊盜罪，累犯，處拘役18日，可易科罰金1萬8000元，可上訴。

檢警調查，施吃完了甜不辣1支及白蝦捲1條，安管人員發現他食用未結帳的熟食，即在賣場大門攔下他，並報警處理。其實，12天前，他才剛被釋放出監，為了25元再次被抓，也是兩手一攤，警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。

台南地院調查，施自2016年起，多次因施用毒品、竊盜等案件被判刑或罰金，經台南地院裁定應執行1年10月徒刑確定，並於去年底12月4日才執行完畢釋放出監，沒想到12月16日他到該賣場熟食區白吃，又被安管人員發現後送辦。

施犯後承認偷竊， 法官參酌被竊物品價值、當事人素行不佳、犯罪手段、動機、目的、 教育程度及家庭經濟等，量處拘役18日，可易科罰金，以新台幣1千元折算1日，換算罰金1萬8000元，可上訴。

然而，為了25元的甜不辣及蝦捲，施得付出1萬8000元罰金，民眾聞訊直呼，實在划不來；經換算，1萬8000元都可以買720支甜不辣及蝦捲。也有民眾說，當事人如想這麼多，就不會動手了，搞不好當事人想吃免費牢飯也說不定。

施姓男子去年12月底才剛出獄，又大喇喇到台南北區連鎖大賣場，白吃賣場熟食區的甜不...
施姓男子去年12月底才剛出獄，又大喇喇到台南北區連鎖大賣場，白吃賣場熟食區的甜不辣及蝦捲25元，台南地院處拘役18日。圖／報系資料照
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竊盜毒品偷竊
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