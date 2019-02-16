狠心裸殺前女友 一中「香腸王」判14年可上訴

2019-02-16 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中一中商圈知名「香腸王」攤商沈聯旺，4年前持鐵棒重擊印尼籍謝姓女友，並塞入冰箱，沈依殺人罪判刑8年定讞。大難不死的謝女供出，14年前曾目睹沈男殺害中國籍同居女友羅愛珍，所述時間、地點與當年彰化縣拾獲一具無名女裸屍相同，檢方驗骨認屍確認為羅女無誤，台中地院依殺人罪再判沈男有期徒刑14年，全案仍可上訴。

當年與「香腸王」沈聯旺同居的印尼籍謝姓女友差點死在愛人手中，逃過一劫的她向檢方供出，14年前曾目睹沈殺害中國籍同居女友羅愛珍。但沈辯稱當時羅女只電話告知他「要去外面找工作賺錢」，之後音訊全無。

2005年8月，彰化縣和美鎮一處大排溝發現一具無名全裸女屍，因當時查不出遺體身分，隔年以無名屍安葬彰化縣和美鎮公墓。

2015年案情有了重大突破，一位自稱羅女的鄧姓女友人，在台中一家宮廟與人聊天，提到她曾到桃園一家宮廟詢問羅女下落，當時乩童指出羅已遭殺害並棄屍在彰化大排溝。

當時台中市五分局一名警員聽到鄧女所言，透過全國失蹤人口系統查詢，確認羅女通報失蹤，並與彰化大排無名女裸屍同時間、地點，通知羅女中國的前夫與兒子來台，經父子倆唾液DNA比對，確認該具女裸屍即是中國嫁來台灣遇害的羅愛珍，警方報請台中地檢署指揮偵辦。

檢方調查，沈男(離婚，與前妻育有3子)2002年雇請羅女在台中一中經營大腸包小腸，兩人進而交往，2004年沈男再與印籍籍謝女交往，並育有1子，三角戀爆發糾紛，羅數度離家，並向鄧女訴苦。羅女失蹤後，沈男又與鄧女交往。

檢方根據謝女親眼目睹沈男將裸身、昏迷的羅女丟入大排供詞，認定沈男為解決三角戀糾紛，向羅女下藥、丟入大排殺害，依殺人罪將沈男起訴。

台中地院審理時傳喚鄧女、謝女到案說明。鄧女證稱，羅女生前曾打電話向她訴說被沈男關在家中，更說「如果我失蹤了要幫我報案」等語。羅女失蹤後，她與沈男四處開車搜尋羅女未果，羅女手機也不通。

謝女證稱，2005年8月晚間，沈男載著昏迷且以棉被包裹赤裸的羅女到她住所，沈要求謝陪同外出，謝以為羅女酒醉，未料沈男回答，是他在酒裡下安眠藥，要她不要多問，接著兩人帶著昏迷羅女駕車到彰化大排，將羅女往大排下丟，謝不明白沈男為何要這麼做，但也不敢多問。

謝女的女兒也證稱，曾問媽媽為何不離開暴力打她的沈男，謝女說，「他把那個羅阿姨載到山上的大水溝丟掉，而且沒有穿衣服，還用藥迷昏」、「我當時就在車上」等語。

沈男對於殺害羅女一事全盤否認，辯稱是因男女感情糾葛引起的不白之冤，沈男律師也辯稱，謝女與沈男之間有感情恩怨，謝女女兒的話不能採信。