又見詐騙新手法！LINE PAY轉贈紅包活動也淪陷

2019-02-16 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



詐騙集團又出現新手法！通訊軟體LINE春節期間推出「LINE PAY一卡通電子支付發紅包再領紅包活動」，只要與好友互相轉帳紅包，就可獲得抽獎機會，未料詐騙集團卻盯上這個活動，將民眾拉入不知名群組，當民眾轉帳後，對方便離開群組，上週至少累積十五件案例，刑事局緊急呼籲民眾，不要加入不明群組付款，避免受騙。

高雄市林姓女子春節期間參加LINE PAY活動，順勢加入好友推薦的不明群組「豬事88紅包」，玩抽抽樂遊戲，轉出666元給群組內一名陌生帳號「0丞」，原雙方談妥互相轉帳贈予對方紅包來抽LINE官方點數，未料對方竟然打開紅包後，就迅速離開聊天室，且未轉帳紅包給她，經其他好友提醒才驚覺「0丞」是詐騙帳戶，趕緊報警。

新北市張姓男子上週也被朋友拉進不明「LINE PAY 紅包」群組，遇到一名「0豪」在群組內表示欲互相轉帳紅包，張與他互相加好友，約定雙方轉帳1000元，只為兩人均獲得LINE點數抽獎機會，張轉帳紅包給「0豪」後，他火速拆開紅包後便離開聊天群組，張錯愕之際才發現遭詐騙。

刑事局指出，參加「LINE PAY一卡通電子支付發紅包再領紅包活動」，留意勿任意加入不明群組或帳號，更須在與對方交易轉帳付款前，再三確認對方是否為認識且可信任的對象，以下為個人LINE安全設定措施方法：

1、開啟「隱私設定」中「阻擋訊息」的功能，可避免接收到非好友傳送的訊息。

2、取消「我的帳號」中「允許自其他裝置登入」，避免駭客取得帳密後從電腦登入。

3、非LINE好友傳訊息時，注意是否有不明連結，該訊息上方有「您尚未將本用戶加入好友名單」警告，用此判斷為是否為名單內好友。

4、不要點開訊息中的短網址連結(goo.gl、bit.ly等)或IP連結，建議可先向發送訊息的朋友查證。