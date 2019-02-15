婦人持刀砍傷護理師判無罪 但得監護3年

2019-02-15 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



王姓婦人去年5月25日晚間拿著長30公分的水果刀刺傷嘉義榮民醫院護理之家的蔡姓護理師，嘉義地檢署去年6月以殺人未遂罪起訴，嘉義地方法院今天下午5點宣判，認定王婦在當下因精神障礙，致不能辨識其行為違法，及欠缺依其辨識而行為之能力，因此判無罪，令入相當處所，施以監護3年，監護處分以保護管束代之。

嘉義榮民醫院表示，蔡姓護理師已回到崗位工作，但對於當時的事件留下陰影，只要有人站在其身後會感到懼怕，接受心理醫師治療，院方安排她到合適的工作崗位繼續服務。

蔡姓護理師的家屬轉述，尊重司法判決，並不會上訴。

嘉義地方法院表示，王姓婦人在警詢和偵查庭上皆表示不記得案發當下的情形，且有被害妄想症。經嘉義長庚醫院對王婦做精神鑑定，認王婦在案發前因長期照料失能的丈夫，及因自己腳傷而產生嚴重焦慮、憂鬱及被害妄想，此精神症狀更強化其內心感受的壓力，終至崩潰，令其陷入暫時性解離狀態，於意識不清下做出與平時個性相違、喪失理智之嚴重暴力行為。