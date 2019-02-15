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前撞球國手丈夫涉剝皮詐騙 連遊民、老翁都不放過

2019-02-15 17:08聯合報 記者李承穎╱即時報導

前撞球國手余依珊丈夫孫凱倫被警方查獲涉及「剝皮酒店詐騙」，聘請大陸籍女子採「扣客」方式，與被害人談情說愛，等被害男子上鉤後，以「租房子沒錢、父親生病住院和美容課程需要錢」等理由，向被害人借錢，再派出女子取款，犯案2年多來獲利至少數千萬，台北市中山警分局警詢後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，孫男家住北投區豪宅，開300多萬的保時捷和穿戴勞力士名錶，但被害人多是勞工階層，有人被騙到去信貸百萬，還有1名7旬老翁，對詐騙集團的說詞深信不疑，每月固定匯3萬，甚至警方已向老翁做完被害人筆錄，老翁下個月又匯款，讓警方相當無奈。

孫男派出取款的車手也是大陸籍女子，警方逮捕其中1名女車手取款時，發現出面的被害人是遊民，全身上下只剩6千元，但孫男等人仍不放過，仍要騙他，行徑相當可惡。

警方先破獲詐欺機房，發現其中1名員工因記性不好，便將每一筆詐款資料清楚記載在帳冊，有被害人的名字、電話和帳戶等資料，警方逐一清查被害人，發現受害者高達40多人。

警方指出，余姓女國手2年前也因同樣手法被逮捕，未料孫男繼承妻子「事業」，繼續用相同手法詐騙，但他矢口否認犯案，余女也聲稱不知道丈夫也在行騙，但被捕的嫌疑人都直指是孫所指使，因此仍法送辦。

詐騙集團首腦孫凱倫涉及剝皮酒店詐騙，警方查扣他三百多萬的名車。記者李承穎／攝影
詐騙集團首腦孫凱倫涉及剝皮酒店詐騙，警方查扣他三百多萬的名車。記者李承穎／攝影
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詐騙集團車手詐欺
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