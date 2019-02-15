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情人節收「毒」禮物 毒品案判16年通緝犯現身收件遭逮

2019-02-15 16:18聯合報 記者劉星君╱即時報導

航警局高雄分局安檢隊昨清晨5點55分在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢，發現郵局交寄郵袋包裹，經Ｘ光檢查儀顯像有異狀，會同郵務人員開驗包裹，疑似毒品夾鏈袋，經檢驗後確認為毒品K他命，航警局高雄分局循線逮捕寄件人陳姓男子、收件人簡姓男子，簡因毒品案判刑16年11月遲未執行，去年12月遭橋頭地檢署通緝，此次落網後將簡解送歸案。

航警局高雄分局說，該郵件包裹是本月13日中午在屏東某郵局交寄後，要寄到澎湖線，安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包裹疑似裝有毒品的夾鏈袋2包。

警方將疑似毒品的夾鏈袋2包，送往高醫檢驗後，確定為毒品K他命，共重14.99公克。警方隨即派人兵分兩路前往澎湖、屏東，昨天下午5點在馬公市貨單收件地址附近埋伏，當場將冒名稱黃姓男子收件人逮捕到案，經查，這名收件人是毒品通緝犯簡姓男子（20多歲），因毒品案遭橋頭地院判刑16年11月，遲未到案服刑，去年12月下旬橋頭地檢署發布通緝。

簡姓男子稱，他以9千元價格跟陳姓男子購買；警方也在屏東縣找到寄件陳姓男子（20多歲），平日在賣衣服，警方在陳的車內查扣毒品Ｋ他命1小包，陳落網後，竟然還說「吃Ｋ年輕人，吃完變頭家」偏差的價值觀，讓警方直搖頭。警詢後今下午將兩人依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，通緝陳姓男子解送歸案。

航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包...
航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包裹疑似裝有毒品的夾鏈袋2包。記者劉星君／翻攝
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航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包...
航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包裹疑似裝有毒品的夾鏈袋2包。記者劉星君／翻攝
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航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包裹疑似裝有毒品的夾鏈袋2包。記者劉星君／翻攝
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航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包...
航警局高雄分局安檢隊14日清晨在高雄機場國內貨運站執行貨運安檢勤務時，發現郵件包裹疑似裝有毒品的夾鏈袋2包。記者劉星君／翻攝
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毒品通緝安檢
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