親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

欠6千元拿槍抵債 債主嚇壞報案稱：有槍！有槍！

2019-02-15 12:40聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市小港區邱姓男子因為積欠郭姓女子6千元，郭女前晚到邱家收取積欠款項時，邱竟拿出一把槍枝要抵押債款，郭女看到邱持槍比劃，嚇到趕緊離開現場，並到派出所報案。小港分局大林派出所接獲報案到邱家中，經邱同意搜索後，在邱的住處查獲手槍1把、彈夾1個與5發子彈，警方當場將邱依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

小港警分局大林派出所前天凌晨接到報案，郭姓女子語氣慌張報案，口中不斷重複「有槍！有槍！」。

警方調查，郭女當晚前往轄區治安人口邱姓男子（51歲）住處，收取債款時，邱竟從家中拿出1把手槍，稱其身無分文，希望能以手槍抵押債款，郭女見邱男持槍比劃，擔心待在現場會遭遇不測，便立即離開現場並向警方報案。

警方獲報後，到邱男住處查證，邱得知警方來意後，不斷辯稱其未持有槍枝，案經邱男同意警方實施搜索，在邱男住處客廳一紙袋內起獲1把手槍、1個彈夾及5發子彈，見警方查扣槍彈等證物。

邱自覺難逃法網，收起一問三不知的態度，改口坦承槍彈為其所有，辯稱係日前在海邊釣魚，在出海口撿到的。

警方規勸邱勿因為好奇自擁槍枝，起獲手槍疑有改造，將進一步鑑驗，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，擴大追查槍彈來源。

警方查扣子彈。記者劉星君／翻攝
警方查扣子彈。記者劉星君／翻攝
分享
警方查扣槍枝、子彈與彈匣。記者劉星君／翻攝
警方查扣槍枝、子彈與彈匣。記者劉星君／翻攝
分享
警方查扣槍枝、子彈與彈匣。記者劉星君／翻攝
警方查扣槍枝、子彈與彈匣。記者劉星君／翻攝
分享
警方查扣子彈。記者劉星君／翻攝
警方查扣子彈。記者劉星君／翻攝
分享

槍枝
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

只差2天女兒拿不到身分證 男子水果刀刺胸抗議

2019-02-15 11:10

通靈作家號召讀者立院陳情 要修法重懲酒駕

2019-02-15 10:49

回想愛姪遭撞死 男大生姑姑：聞噩耗以為是詐騙集團

2019-02-15 11:27

台中攤商賺錢壓力大 開毒趴抒壓結果被警抓到

2019-02-15 10:14

3歲童遭毒打…綑綁雙手 赤裸在陽台罰站

2019-02-15 00:34

4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52

百年肖楠遭盜伐 新北檢警聯手滅「鼠」

2019-02-14 18:39

吸大麻歡度情人節 女子險些喪命

2019-02-14 16:53

揪團汽車旅館開毒趴被抓 嫌怨豬隊友引警上門

2019-02-14 15:10

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

全台首創！環保又免眼花 北院拍賣電子看板正式啟用

2019-02-14 11:30

國道恐慌男遭多輛車輾斃 檢抽血比對肇事車輛血跡

2019-02-14 10:40

夫返家遍尋不著妻 竟已墜樓身亡

2019-02-10 14:57

過年搶銀樓 友人掩護還幫喊搶劫

2019-02-10 13:51

遺產分配衝突 與姪扭打姑姑殺人

2019-02-09 23:58

姑姪口角後警接獲姑姑報警 但見姪兒躺在血泊中

2019-02-09 18:37

噴槍奪命女童母臉書淚控 「女童父是人渣不敢認錯」

2019-02-09 14:30

金門驚傳兇殺案 女持水果刀刺死姪子

2019-02-09 13:33

金門透天厝發生凶殺案 姑姑因細故殺死姪子

2019-02-09 12:33

智警叫他哥哥安撫情緒 趁機奪下自殺男手中刀

2019-02-09 12:19

板橋氣爆5傷送醫 1女重傷轉加護病房

2019-02-09 10:03

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56

高雄橋頭小黃司機遭人背後開槍 身上取出4顆子彈

2019-02-10 16:00

影／高雄槍傷男被丟包 吐出4字隨即昏迷

2019-02-10 14:58
看更多

熱門文章

床舖莫名搖晃！遺體修復師見怪不怪 靠一句話好夢入眠

2019-02-15 10:00

影／新春痛失2名壯年悍警 台南警長不捨臉書抒懷

2019-02-14 17:23

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

疑安全索斷落墜地 工人遭鋼筋貫穿臉頰

2019-02-14 15:35

小資女炫耀存款達「8位數」 網友糾錯空歡喜一場

2019-02-15 10:44

父親病危她照常出國旅遊 千萬繼承權飛了

2019-02-14 17:01

路上Cosplay持槍押人嚇壞阿婆 拍戲拍到上警局

2019-02-15 10:15

文化大學火災女學生重傷 消防局：躲廁所會送命

2019-02-14 16:43

宜蘭重大車禍 少年騎車3貼與重機相撞 2命危2受傷

2019-02-14 17:40

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52

影／宜蘭重機車禍2人不治 警方初判車速快

2019-02-14 18:28

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

搬回老家槍毒隨行 警抓人送辦鄰居才心安

2019-02-14 13:01

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

只差2天女兒拿不到身分證 男子水果刀刺胸抗議

2019-02-15 11:10

國道聯結車自撞 車身橫跨2車道 南下塞爆

2019-02-15 11:10

天旱缺水？ 彰化市多處山林火災消防員疲於奔命

2019-02-14 21:10

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

揪團汽車旅館開毒趴被抓 嫌怨豬隊友引警上門

2019-02-14 15:10

盤纏用盡想徒步返高雄 警所長掏腰包助返家

2019-02-14 13:20

護理師獲撫卹 葉毓蘭嘆：殉職員警薛貞國沒那麼幸運

2019-02-14 13:17

買花送妻被冷回「告別式拿的？」 殯葬業者自爆有前例

2019-02-15 11:02

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

扯！汽車路邊佔位停太久 佈滿灰塵、垃圾還長出花

2019-02-15 11:52

吸大麻歡度情人節 女子險些喪命

2019-02-14 16:53

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

檢舉達人控個資遭警外洩 前鎮警方嚴正駁斥

2019-02-14 21:00

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

影╱4歲兒半小時驚魂迷途記 寫下：以後我會乖乖不亂跑

2019-02-15 10:33

春節噩耗！台南2警病逝

2019-02-14 23:25

高雄燈會攤商病發險喪命 護理師遊客及時救人

2019-02-15 11:31

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32

3歲童遭毒打…綑綁雙手 赤裸在陽台罰站

2019-02-15 00:34

桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」警局過夜 全因太可愛遭竊

2019-02-14 23:40

南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14

影／宜蘭重機車禍2死3傷 受傷3少年是足球隊員

2019-02-14 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top