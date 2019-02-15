欠6千元拿槍抵債 債主嚇壞報案稱：有槍！有槍！

2019-02-15 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市小港區邱姓男子因為積欠郭姓女子6千元，郭女前晚到邱家收取積欠款項時，邱竟拿出一把槍枝要抵押債款，郭女看到邱持槍比劃，嚇到趕緊離開現場，並到派出所報案。小港分局大林派出所接獲報案到邱家中，經邱同意搜索後，在邱的住處查獲手槍1把、彈夾1個與5發子彈，警方當場將邱依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

小港警分局大林派出所前天凌晨接到報案，郭姓女子語氣慌張報案，口中不斷重複「有槍！有槍！」。

警方調查，郭女當晚前往轄區治安人口邱姓男子（51歲）住處，收取債款時，邱竟從家中拿出1把手槍，稱其身無分文，希望能以手槍抵押債款，郭女見邱男持槍比劃，擔心待在現場會遭遇不測，便立即離開現場並向警方報案。

警方獲報後，到邱男住處查證，邱得知警方來意後，不斷辯稱其未持有槍枝，案經邱男同意警方實施搜索，在邱男住處客廳一紙袋內起獲1把手槍、1個彈夾及5發子彈，見警方查扣槍彈等證物。

邱自覺難逃法網，收起一問三不知的態度，改口坦承槍彈為其所有，辯稱係日前在海邊釣魚，在出海口撿到的。