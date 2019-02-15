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回想愛姪遭撞死 男大生姑姑：聞噩耗以為是詐騙集團

2019-02-15 11:27聯合報 記者李隆揆╱即時報導

酒駕團體今（15）天上午8時許到立法院前陳情，今年2月2日在台中大里遭人酒駕撞死的彭姓男大生，其姑姑彭麗貞今天也到立院前參與行動，陳情過程中，彭麗貞幾度情緒激動落淚，事後接受本報訪問時，也沈痛表示，嚴懲酒駕不是為了報復，而是為了避免再有家庭因此破碎。

彭麗貞上午參加反酒駕團體在立院前的陳情行動，過程中，眾人齊聲吟唱歌曲「甜蜜的家庭」，彭麗貞疑似回憶起難過之處，幾度情緒不穩，用手持標語掩面啜泣。

行動進入尾聲，彭麗貞接受本報採訪，她說，希望立法院重視酒駕問題，在最近一次會期中好好商討修法事宜，不要再讓酒駕者傷人，但修法當然也需要社會大眾都有共識，身為被害家屬「我們不是要報復，因為無論是無期徒刑還是死刑都換不回家人了，只是希望不要再有家庭因此破碎，撞死一個人，心碎的是一個家庭，甚至是兩個......」

彭麗貞說，「我從加拿大回國準備要過年，過年前夕接到電話說姪子被撞死，我不能接受，還以為是詐騙集團你知道嗎！」談到傷心處，彭麗貞眼匡泛淚，不禁痛批肇事的陳姓駕駛，事發當時車上還掉出一瓶高粱酒瓶，「如果他是無意的，我們只會悲戚不會悲憤；但他已經不在乎生命安全，還找無辜的人陪葬，酒駕者根本就是劊子手！」

據了解，今天反酒駕團體的陳情行動中，除了彭姓男大生姑姑到場以外，被害的彭姓家屬，包含彭父等人，因有事無法抽身到場，也自製標語，並拍照聲援反酒駕行動，期盼酒駕相關法規能儘速修法。

反酒駕團體今（15）天上午8時許到立法院前陳情，今年2月2日在台中大里遭人酒駕撞...
反酒駕團體今（15）天上午8時許到立法院前陳情，今年2月2日在台中大里遭人酒駕撞死的彭姓男大生，其姑姑彭麗貞今天也到立院前參與行動。記者李隆揆／攝影
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彭麗貞上午參加反酒駕團體在立院前的陳情行動，過程中，眾人齊聲吟唱歌曲「甜蜜的家庭...
彭麗貞上午參加反酒駕團體在立院前的陳情行動，過程中，眾人齊聲吟唱歌曲「甜蜜的家庭」，彭麗貞疑似回憶起難過之處，幾度情緒不穩，用手持標語掩面啜泣。記者李隆揆／攝影
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酒駕立法院
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