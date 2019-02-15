只差2天女兒拿不到身分證 男子刺胸抗議

2019-02-15 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市64歲杜姓男子與第二任中國籍妻子離婚後，為讓16歲女兒取得中華民國身分證，接來台灣定居，未料，去年女兒在台灣僅待182天，沒有達到規定的每年184天，前天當著移民署官員的面，怒吼「為什麼我的女兒不能是台灣人？」，並持水果刀刺進左胸，所幸送醫後並無大礙。移民署指出，將會依法輔導。

移民署指出，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第17條規定，中國人在台灣合法居留必須連續2年，每年居住要超過183天，才能符合定居許可，才能申請身分證。據調查，杜的女兒2017年到2018年差2天的原因，是他算得太精準，把出境、入境日期分別多算2天，但實際上只能各算1天。

因此，杜的女兒目前是向在大陸就讀高中請長假，在台灣持續坐第2年的「依親監」，也因杜把日期算錯了，所以女兒必須多坐1年「依親監」。

杜認為，女兒差2天就符合資格，覺得公家機關不構通融，四處陳情都沒有下文；13日他到移民署求情未果，他拿出預藏的水果刀，在櫃檯怒喊「為什麼我的女兒不能是台灣人？」持刀子刺進左胸，移民署人員見狀，立刻報案通知警方與救護車。

杜坐上擔架，刀子還插在身上，他以為自己不行了，虛弱打電話給前妻，告知他為了女兒自殘，未來一定要讓女兒當台灣人，還好經過手術後，昨天已轉往普通病房，沒有大礙。