通靈作家號召讀者立院陳情 要修法重懲酒駕

2019-02-15 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



通靈作家蔡伶姬為支持酒駕朝殺人罪方向修法，在網路上號召讀者到立院前陳情，今（15）天上午8時許，約40人手持「酒駕＝殺人」「即刻修法」「重刑重罰」等標語於立院大門前集結，並將陳情書地交給現場的沈智慧、吳琪銘等立委。

作家蔡伶姬自稱是曾在南非武官官邸勸降陳進興、大園空難後為前央行總裁彭淮南調整風水的通靈人。她說，看見新聞報導過年前陳姓男子酒駕撞死彭姓男大生，死者父親悲慟萬分實在令人不捨，而酒駕事件頻傳，政府卻毫無作為，人權團體只在乎加害者人權，讓大家感覺「好像做壞人比較好」，所以臨時在臉書上號召讀者上街陳情，希望能加速修法，讓酒駕者能受重罰。

身穿象徵「熱心、雞婆」的紅衣集結，陳情團體表示，雖然大家都知道「要雞婆、不要見死不救」，但人們常是健忘的過了一個年，又被華航罷工的新聞占據版面，還有多少人記得那位失去獨子父親的心碎抗議？「我們幫不了他，因為孩子回不來了；但我們可以幫助其他人，甚至幫助自己」。

陳情書內容提到，依現今法律，酒測拒檢罰9萬元，攔檢不停加速逃逸則輕罰6千元，無照酒駕僅罰1萬餘元，這樣的罰則不再造成警方執法困難，還有引導民眾肇逃之虞；現行刑法規定，飆車行為致人於死可處無期徒刑，但酒駕肇事致死最高只處10徒刑。種種現象顯示，有關酒駕肇事的現行法規應立刻修法。