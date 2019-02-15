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通靈作家號召讀者立院陳情 要修法重懲酒駕

2019-02-15 10:49聯合報 記者李隆揆╱即時報導

通靈作家蔡伶姬為支持酒駕朝殺人罪方向修法，在網路上號召讀者到立院前陳情，今（15）天上午8時許，約40人手持「酒駕＝殺人」「即刻修法」「重刑重罰」等標語於立院大門前集結，並將陳情書地交給現場的沈智慧、吳琪銘等立委。

作家蔡伶姬自稱是曾在南非武官官邸勸降陳進興、大園空難後為前央行總裁彭淮南調整風水的通靈人。她說，看見新聞報導過年前陳姓男子酒駕撞死彭姓男大生，死者父親悲慟萬分實在令人不捨，而酒駕事件頻傳，政府卻毫無作為，人權團體只在乎加害者人權，讓大家感覺「好像做壞人比較好」，所以臨時在臉書上號召讀者上街陳情，希望能加速修法，讓酒駕者能受重罰。

身穿象徵「熱心、雞婆」的紅衣集結，陳情團體表示，雖然大家都知道「要雞婆、不要見死不救」，但人們常是健忘的過了一個年，又被華航罷工的新聞占據版面，還有多少人記得那位失去獨子父親的心碎抗議？「我們幫不了他，因為孩子回不來了；但我們可以幫助其他人，甚至幫助自己」。

陳情書內容提到，依現今法律，酒測拒檢罰9萬元，攔檢不停加速逃逸則輕罰6千元，無照酒駕僅罰1萬餘元，這樣的罰則不再造成警方執法困難，還有引導民眾肇逃之虞；現行刑法規定，飆車行為致人於死可處無期徒刑，但酒駕肇事致死最高只處10徒刑。種種現象顯示，有關酒駕肇事的現行法規應立刻修法。

陳情過程中，立委沈智慧、吳琪銘、張宏陸等人也到場收下陳情書，黃國昌則是派助理到場接收陳情書。沈智慧表示，酒駕案件中，駕駛明知會危害他人的生命還酒駕，汽車就是殺人工具，為了確實修法，她將加入立院司法委員會，修法過程中會有許多「阻力」，到時候請大眾看看「是誰在擋這樣的法案」。

陳情書內容。記者李隆揆／翻攝
陳情書內容。記者李隆揆／翻攝
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通靈作家蔡伶姬為支持酒駕朝殺人罪方向修法，在網路上號召讀者到立院前陳情。記者李隆...
通靈作家蔡伶姬為支持酒駕朝殺人罪方向修法，在網路上號召讀者到立院前陳情。記者李隆揆／攝影
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立委黃國昌派助理到場接下陳情書。記者李隆揆／攝影
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立委吳琪銘、張宏陸到場接下陳情書。記者李隆揆／攝影
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今（15）天上午8時許，約40人手持「酒駕＝殺人」「即刻修法」「重刑重罰」等標語...
今（15）天上午8時許，約40人手持「酒駕＝殺人」「即刻修法」「重刑重罰」等標語於立院大門前集結。記者李隆揆／攝影
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酒駕情書沈智慧
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