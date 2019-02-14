24歲的他與75歲英國戀人 情人節後步上禮堂

2019-02-14 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



二月十六日，24歲的趙守泉與75歲的英國人Andrew Goodier（安迪）在今天情人節後，本月16日要帶著家人的祝福步入禮堂，面對許多人的驚訝和質疑，這都無法阻礙兩人相愛的靈魂，即便兩人不同國籍，年紀相差51歲又是同性，這一路走來的艱辛常人很難體會，但在愛面前，兩人只感到是無限的幸福與祝福。

兩人是在三年多前，趙守泉第一次去英國旅遊時相遇，經過半年的遠距離交流後進一步交往，去年決定攜手步入禮堂。趙爸爸相當開明，對於兩人的戀情並不反對，還主動籌辦婚禮，只希望兒子能得到幸福。

雖然是遠距離戀愛，但兩人早就互相介紹朋友給彼此認識，當趙守泉去捷克當交換學生時，安迪還大老遠從倫敦搭機去布拉格相聚，寒暑假時守泉也都會待在安迪在英國萊斯特的家度過假期，與彼此親友都熟識。

趙守泉的心靈導師許常德當初聽到兩人要結婚的消息也是嚇了一跳，他意外的是這不僅是對異國同性婚姻，還是對老少配，就如同趙守泉自己所擔心的「這件事不管到哪裡，接受度都很低」。許老師在他們的互動中明白，他們倆是出於真心的相愛，因此也加入婚禮的籌辦之中。