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4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

桃園市一戶透天厝，接連發生3條人命事件，前屋主是1名公務人員，2011年因心肌梗塞在家中猝死，妻子哀痛欲絕，2年後在家中割腕死亡。死者的女兒後來向楊姓男子（51歲）借款，將這棟房屋過戶給楊男償債，沒想到過戶不到2年，變成楊男向人借錢還不出而殺人。4年間有3人在此身亡，當地居民議論紛紛，這幢房子至今無人居住。

楊姓男子雖然知道曾發生命案，仍願意接手和過戶，2014年他向周姓男子借款還不出來，2015年7月約周男到家中協商債務，央求延展還款，同時提出將這棟透天厝鑑價，讓他另行借款。

周姓男子不同意延展並準備離開，兩人發生衝突，楊男持水果刀刺死周男，行凶後將周男遺體以棉被包裹棄置地下室，駕駛BMW車輛逃逸，3天後在宜蘭落網，被依殺人罪判刑18年定讞。

而這件殺人案警方到現場搜索時，搜出一把改造手槍，楊男否認是他擁有，聲稱是友人寄放，但友人否認，警方想再進入蒐證時，鄰居表示無人敢住、已成空屋，檢方把槍枝送驗，結果在滑套上採集到血跡，經與楊男的DNA比對，確認就是他的血跡，桃園地院今天再依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判他4年6月徒刑、併科罰金10萬元。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園一幢透天厝4年發生三件命案，楊姓屋主還在屋內殺人，被法院判處重刑。示意圖／桃...
桃園一幢透天厝4年發生三件命案，楊姓屋主還在屋內殺人，被法院判處重刑。示意圖／桃園地院法庭
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殺人心肌梗塞
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