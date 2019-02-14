吸大麻歡度情人節 女子險些喪命

2019-02-14 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



在夜店上班的黃姓女子趁情人節前夕，到李姓男友租處後，2人一出門，黃女卻昏倒路邊，李急著為她做心肺復甦術，正好員警巡邏路過，發覺她一度失去呼吸心跳，加入救人。警方察問黃女路倒原由，李才供出他們「歡度情人節」，涉嫌吸食大麻，沒想到險些要了黃女的命。

警方瞭解，19歲的黃女在酒店上班，李姓男子（28歲）也在高雄市新興區某「星期五餐廳」當男公關，認識多月，因今天是情人節，黃女才到李的租屋，找李一起度情人節；2人在李的租處涉嫌吸食大麻後外出，不料，昨天晚間10點多，2人走到高雄市三民區忠孝路與長明街口，黃女突然倒地不起。

李姓男子發現黃女沒呼吸心跳，連忙幫女友做CPR，這時高雄市警三民一分局長明街派出所員警巡邏經過，發現女子倒在路上，立刻上前幫忙搶救，黃女才恢復呼吸心跳。

員警察問黃女癱倒路旁的原因，李起初不敢說出他們抽大麻，但員警通報119後，告訴李救人分秒必 爭，先知道原因，到醫院後才好讓醫護人員及時救人，李才說出剛剛在住處抽大麻。