揪團汽車旅館開毒趴被抓 嫌怨豬隊友引警上門

2019-02-14 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市余姓男子等在春節過後揪團開毒趴，一行人先到汽車旅館，正當大家吸毒吸到忘形，音樂聲大作時，員警突然上門。原來是員警在附近看到後至的蕭姓男子駕車形跡可疑，不動聲色跟蹤至汽車旅館查獲毒趴，在房內查扣安非他命、一粒眼、毒品咖啡包等，訊後將余姓男子依毒品罪嫌移送，其他3名男女則採尿送驗。

基隆市警察局第四分局安樂派出所巡佐吳元劭、警員蔡政哲，前晚11時40分巡邏經安樂區樂利三街，發現蕭姓男子（27歲、毒品人口）)駕車形跡可疑，遂不動聲色尾隨至某汽車旅館住房門口，發覺住房內飄散出濃厚k他命毒品氣味，在房外就可聞到，立即通報所長羅軒偉派遣優勢警力支援。

警力趕至，在房內余姓男子（23歲）開門同意警方進入臨檢，員警赫然發現房內地面有散落毒品吸食器及裝有毒品K他命（毛重0.72）K盤，在余男身上起獲非法持有4小包毒品咖啡包，毛重共34.76公克，初驗呈一、二級毒品反應、安非他命毒品5小包計13.76公克及1包一粒眠重3.57公克。在場蕭姓男子及羅姓（23歲）、林姓女子（26歲）3人則採尿送驗。